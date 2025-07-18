السيطرة على حريق محدود فى منزل بأسوان

نجحت قوات الحماية المدنية بأسوان فى السيطرة على حريق محدود في منزل بمنطقة السيل وسط مدينة أسوان، دون وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت قد تلقت الاجهزة المختصة اخطارا يفيد بنشوب حريق في منزل مبني من الطوب اللبن بمنطقة السيل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم السيطرة دون وجود إصابات أو خسائر في الأرواح، وجميعها خسائر مادية.

حريق

نجح رجال مرفق إسعاف أسوان فى التعامل مع حالة مصاب في حادث تصادم سيارتين احداهما نقل ثقيل ، والأخرى فنطاس مياه بالصحراوي الغربى بشكل احترافي ومتقن لإنقاذ حالته على الرغم من خطورتها.

وتم التعامل مع الحالة على مدار 30 دقيقة، وتمكن طاقم الإسعاف على مدار 30 دقيقة من التعامل أثناء تواجد المصاب داخل فنطاس مياه والحفاظ على مجري الهواء مفتوح ووضع الجبيرة العنقية مع وضع جاكت استخراج المصاب وإعطاء أكسجين حتى وصول سيارة الدفاع المدني.

فيما تعرض 10 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية .

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى عند منطقة نزلة الكرابلة بمركز إدفو شمال المحافظة.