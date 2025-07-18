المهندسين تفتتح فعاليات النسخة الرابعة من معرض صنع في مصر

افتتح المهندس هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين، فعاليات النسخة الرابعة من معرض "صُنع في مصر"، الذي نظمته لجنة المشاركة المجتمعية بشعبة الهندسة المعمارية، برئاسة الدكتورة نهى عز، بالتعاون مع نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، تحت إشراف وتنسيق المهندس المعماري صلاح الدين أبو الليل.

يشهد المعرض مشاركة 63 عارضًا، من بينهم 30 معماريًا من أصحاب الابتكارات في مجال الحرف اليدوية، الذين جمعوا بإبداع بين الهوية المحلية والتقنيات المعاصرة، إلى جانب عدد من أسر المهندسين، والهيئات، والجمعيات الأهلية، من أبرزها: مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وجمعية "دنيتنا" لرعاية المكفوفين، وعدد من بطلات مكافحة مرض السرطان، وجمعيات رعاية المرأة بمحافظة أسوان.

ويتضمّن المعرض مجموعة متميزة من المنتجات المصرية في مجال الصناعات اليدوية، التي عكست براعة العارضين وأصالة الهوية الثقافية المحلية، وذلك في إطار دعم شعبة العمارة للمبادرات المجتمعية، وتعزيز دور المهندسين في خدمة المجتمع.

وتستمر فعاليات معرض "صنع في مصر" حتى نهاية يوم السبت 19 يوليو 2025، مع إتاحة الدخول مجانًا للجمهور.

وشارك في افتتاح المعرض المهندس كريم الكسار، الأمين العام المساعد للنقابة، والدكتور أحمد الزيات، رئيس شعبة الهندسة المعمارية، والدكتور وليد عبد العظيم، عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، والدكتورة نيفين غريب، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، والدكتور محمد عاصم حنفي، رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والدكتورة هبة الله أبو الفضل، رئيس قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، والدكتور نادر غريب، رئيس قسم العمارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فرع بورسعيد، والمهندسة ابتسام خضر، وكيل الشعبة.

شارك في افتتاح المعرض أعضاء مجلس نقابة الإسكندرية، والمهندس الاستشاري مبروك عامر، رئيس شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين المصرية.