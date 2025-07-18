قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انتشال أخر ضحية.. انتهاء عمليات البحث في أنقاض عقار مصر القديمة
شيخ عقل الدروز: نحمل الدولة السورية مسؤولية أحداث السويداء وندعو لحماية كرامة الأهالي
افتتاح مهرجان العلمين 2025.. قواعد وإرشادات حفل أنغام
وفاة طفل في حادث انهيار عقار مصر القديمة
اشتباه بارتجاج في المخ.. كواليس إصابة رزان مغربي قبل تقديم حفل نانسي عجرم بأحد الفنادق
المصروفات الدراسية لكليات الجامعات الأهلية في تنسيق 2025
شهادة ميلاد جديدة لشاب توقف قلبه بتدخل فريق سلام بورسعيد للرعاية
مستشار تنيمة مستدامة يكشف عن السبب الحقيقي للتغيرات المناخية الغريبة
مصائد الموت.. غزة تعاني من عدم دخول المساعدات منذ 139 يومًا
مستشار المرشد الإيراني: التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية غير مطروح حاليا
محافظة القاهرة: 4 عمال روبابيكيا سبب انهيار عقار مصر القديمة
انفاذ 4 افراد و استخراج حالة وفاة .. تطورات جديدة فى إنهيار عقار مصر القديمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المهندسين تفتتح فعاليات النسخة الرابعة من معرض صنع في مصر

جانب من معرض صنع في مصر
جانب من معرض صنع في مصر
الديب أبوعلي

افتتح المهندس هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين، فعاليات النسخة الرابعة من معرض "صُنع في مصر"، الذي نظمته لجنة المشاركة المجتمعية بشعبة الهندسة المعمارية، برئاسة الدكتورة نهى عز، بالتعاون مع نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، تحت إشراف وتنسيق المهندس المعماري صلاح الدين أبو الليل.

يشهد المعرض مشاركة 63 عارضًا، من بينهم 30 معماريًا من أصحاب الابتكارات في مجال الحرف اليدوية، الذين جمعوا بإبداع بين الهوية المحلية والتقنيات المعاصرة، إلى جانب عدد من أسر المهندسين، والهيئات، والجمعيات الأهلية، من أبرزها: مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وجمعية "دنيتنا" لرعاية المكفوفين، وعدد من بطلات مكافحة مرض السرطان، وجمعيات رعاية المرأة بمحافظة أسوان.

ويتضمّن المعرض مجموعة متميزة من المنتجات المصرية في مجال الصناعات اليدوية، التي عكست براعة العارضين وأصالة الهوية الثقافية المحلية، وذلك في إطار دعم شعبة العمارة للمبادرات المجتمعية، وتعزيز دور المهندسين في خدمة المجتمع.

وتستمر فعاليات معرض "صنع في مصر" حتى نهاية يوم السبت 19 يوليو 2025، مع إتاحة الدخول مجانًا للجمهور.

وشارك في افتتاح المعرض المهندس كريم الكسار، الأمين العام المساعد للنقابة، والدكتور أحمد الزيات، رئيس شعبة الهندسة المعمارية، والدكتور وليد عبد العظيم، عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، والدكتورة نيفين غريب، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، والدكتور محمد عاصم حنفي، رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والدكتورة هبة الله أبو الفضل، رئيس قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، والدكتور نادر غريب، رئيس قسم العمارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فرع بورسعيد، والمهندسة ابتسام خضر، وكيل الشعبة.

شارك في افتتاح المعرض أعضاء مجلس نقابة الإسكندرية، والمهندس الاستشاري مبروك عامر، رئيس شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين المصرية.

نقابة المهندسين نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية صنع في مصر معرض صنع في مصر نقابة المهندسين المصرية الحرف اليدوية الجمعيات الأهلية الصناعات اليدوية جامعة الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق تثير الجدل بفيديو تتعرض فيه للسحل والضرب

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد قرار الزيادة الجديد

رسميًا.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد تعديل قانون الضريبة

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة اليوم

وسام ابو علي

لا يليق.. مدرب سنترال الأمريكي يكشف حقيقة عرض وسام أبو علي

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على صدى البلد مجاناً ..سجل الآن

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون والشركات الآخرى

الأرصاد الجوية

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم .. فيديو

هدير عبد الرازق

فيديو صادم يجدّد أزمة مثيرة في حياة هدير عبد الرازق | سحل واستغاثة وتدخّل أمني عاجل

ترشيحاتنا

هالة صدقي

خناقة الساحل.. هالة صدقي تكشف عن سبب الحملة الممنهجة ضدها

اسماء جلال

إجراء قانوني من أسماء جلال ضد مصفف الشعر المعتزل

رنا رئيس

رنا رئيس تهنئ زوجها في عيد ميلاده برسالة مليئة بالحب

بالصور

بروفات حسام حبيب الأخيرة قبل حفل أحاسيس في جدة.. صور

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

شاهد.. أحدث سيارة من لكزس بميزات تدليك ومساج فاخرة

لكزس
لكزس
لكزس

أخبار السيارات| فولفو تحذر من ركوب سياراتها.. وفيراري في مزاد رمزي

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

إطلالة صيفية.. مي سليم تثير ضجة بظهورها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

هالة صدقي

الموضوع تافه.. هالة صدقي ترد على المسيئين لها وتبعث برسالة للصحفيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد