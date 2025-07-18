ليفربول والهلال يتنافسان على ضم ألكسندر إيزاك من نيوكاسل

دخل النجم السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، دائرة اهتمام كبرى خلال سوق الانتقالات الصيفية، حيث يتصارع على ضمه كل من ليفربول الإنجليزي والهلال السعودي.

ويرغب ليفربول في تعزيز هجومه بمهاجم خطير، وقد عرَض 120 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات إيزاك خلال الفترة الراهنة.

في المقابل، يسعى الهلال السعودي، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، لتقديم عرض ضخم يفوق ما يقدمه ليفربول، في محاولة لتوقيع صفقة تاريخية.

موقف نيوكاسل

نيوكاسل يونايتد، مع إنهاء الموسم الماضي في أوروبا ووصوله إلى دوري أبطال أوروبا القادم، يرى أن المهاجم ليس للبيع، خاصة مع امتداد عقده لمدة ثلاث سنوات، تحت ملكية سعودية مشتركة.

اللاعب يبدو غير مستعد للمغادرة عن أوروبا بعد موسم ناجح حقق فيه 27 هدفًا وصنع 6 تمريرات حاسمة في 42 مباراة، إضافة لفوزه بكأس كاراباو.