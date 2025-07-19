أخبار محافظة القليوبية | إصلاح كوبري طوخ وعودة الحركة المرورية بالطريق الزراعي السريع ومصرع عامل في حريق 3 مطاعم

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.

مصرع عامل في حريق 3 مطاعم بالخصوص بالقليوبية

لقي عامل مصرعه متأثرا بإصابته في حريق اندلع داخل 3 مطاعم بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث.



وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل عدد من المحلات أسفل عقار سكني بجوار موقف الأتوبيس بشارع فاطمة الزهراء في دائرة قسم شرطة الخصوص، وذلك تحت إشراف اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية.

تلقى اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات الإدارة بنشوب حريق بعدد من المحلات، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء حيث تم الدفع بسيارات إطفاء و2 خزان استراتيجي.

وبفضل جهود رجال الحماية المدنية، تمت السيطرة على الحريق بالكامل، ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة، وجارى تنفيذ أعمال التبريد.

بالأسماء .. إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائري

أُصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائري، بعد نزلة أم بيومي في اتجاه السلام – بهتيم بمحافظة القليوبية، مما أسفر عن إصابات متنوعة بين كدمات وسحجات وكسور، دون وقوع وفيات.

وكانت غرفة عمليات المرور قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، فانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى الموقع، حيث تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتضمنت قائمة المصابين هويدا سليم حسين وليد يحيى كامل وكريم بسام عبد الناظر وعدي سليم ناصر وأرزاق عبد الناصر عبد الرحيم وعلي فهمي منصور وحسنية علي عبد الرسول وناصر عبد الرحيم عبد الناصر ومردم عبد الناصر عبد الرحيم وحنين عبد الناصر عبد الرحيم

وتباشر الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث، لمعرفة أسبابه ومدى التزام قائد السيارة بقواعد المرور، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصلاح كوبري طوخ..عودة الحركة المرورية لطبيعتها بالطريق الزراعي السريع

عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي السريع في الاتجاهين، عقب الانتهاء من أعمال إصلاح واستعدال كوبري المشاة بمدينة طوخ، الذي كان قد تحرك جزئيا نتيجة اصطدام سيارة نقل ثقيل محملة بلودر به، في أثناء مرورها أسفله.

وأشرف المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بحضور اللواء ماجد عبدالحميد، نائب وزير النقل لشؤون الطرق البرية، على عملية رفع آثار الحادث وإصلاح الجزء المتضرر من الكوبري، وإعادة فتح الطريق وضمان سلامة المنشآت الإنشائية.

وتسبب الحادث في غلق جزئي للطريق الزراعي بالمنطقة، حيث أوضح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن الاصطدام أسفر عن إزاحة مشاية الكوبري من موقعه الأصلي دون انهياره، مما استدعى تدخلًا عاجلًا لتأمين الموقع ورفع العوائق.

وعلى الفور، انتقلت قيادات وزارة النقل إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بـ 3 أوناش ومعدات ثقيلة تابعة لوزارة النقل للمشاركة في أعمال الرفع والتأمين.

محافظ القليوبية يتابع حادث كوبري مشاة طوخ ويشرف إعادة فتح الطريق الزراعي

شهدت محافظة القليوبية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حادثًا مروريًا أدى إلى تحرك كوبري مشاة المرور بمدينة طوخ من مكانه على الطريق الزراعي «مصر - الإسكندرية»، نتيجة اصطدام بلدوزر محمول على كسّاحة بجسم الكوبري، دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات، كما لم تُسجّل تلفيات في السيارات المارة بالمنطقة.

وقد تسبب الحادث في غلق جزئي للطريق الزراعي بالمنطقة، حيث أوضح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن الاصطدام أسفر عن إزاحة الكوبري من موقعه الأصلي دون انهياره، مما استدعى تدخلًا عاجلًا لتأمين الموقع ورفع العوائق.

وعلى الفور، انتقلت قيادات وزارة النقل إلى موقع الحادث، وعلى رأسهم اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري ، حيث تم الدفع بأوناش ومعدات ثقيلة تابعة لوزارة النقل للمشاركة في أعمال الرفع والتأمين.