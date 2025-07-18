إصلاح كوبري طوخ..عودة الحركة المرورية لطبيعتها بالطريق الزراعي السريع

عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي السريع في الاتجاهين، عقب الانتهاء من أعمال إصلاح واستعدال كوبري المشاة بمدينة طوخ، الذي كان قد تحرك جزئيا نتيجة اصطدام سيارة نقل ثقيل محملة بلودر به، في أثناء مرورها أسفله.

وأشرف المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بحضور اللواء ماجد عبدالحميد، نائب وزير النقل لشؤون الطرق البرية، على عملية رفع آثار الحادث وإصلاح الجزء المتضرر من الكوبري، وإعادة فتح الطريق وضمان سلامة المنشآت الإنشائية.

وتسبب الحادث في غلق جزئي للطريق الزراعي بالمنطقة، حيث أوضح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن الاصطدام أسفر عن إزاحة مشاية الكوبري من موقعه الأصلي دون انهياره، مما استدعى تدخلًا عاجلًا لتأمين الموقع ورفع العوائق.

وعلى الفور، انتقلت قيادات وزارة النقل إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بـ 3 أوناش ومعدات ثقيلة تابعة لوزارة النقل للمشاركة في أعمال الرفع والتأمين.

وفي السياق ذاته، قامت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية، بتحويل مسار السيارات في الاتجاهين إلى طريق بديل يمتد لمسافة كيلو متر تقريبًا، كحل مؤقت لتخفيف الزحام، وضمان انسياب الحركة وسلامة المواطنين، لحين الانتهاء من أعمال الرفع وإعادة الكوبري إلى وضعه الآمن.