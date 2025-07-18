التحفظ على سائق سيارة نقل ثقيل محملة بلودر بعد اصطدامه بكوبري مشاة

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، علي قائد سيارة نقل ثقيل محملة بلودر، بعد اصطدامه بكوبري مشاة بمنطقة المرور بطوخ، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وتسببه في سقوط جزئي الكوبري

وانتقل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، يرافقه اللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية، واللواء أمجد أنور مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء أمجد محفوظ وكيل الإدارة العامة للمرور، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظة القليوبية، لموقع سقوط كوبري المشاة بمنطقة المرور بطوخ، علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بعدما اصطدمت به سيارة نقل ثقيل محملة بلودر.



وتم الدفع بـ 3 أوناش عملاقة لرفع الكوبري من على السيارة وإعادته مرة أخرى لمكانه، والعمل علي إعادة الحركة المرورية علي الطريق مرة أخري لطبيعتها.

وشهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حادث اصطدام سيارة نقل ثقيل "تريلا" محملة بـ "لودر"، بكوبري مشاة منطقة المرور بمدينة طوخ، ما تسبب في سقوط جزئي للكوبري، وتعطل الحركة المرورية على الطريق.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ باصطدام سيارة نقل ثقيل "تريلا" محملة بـ "لودر"، بكوبري مشاة منطقة المرور بمدينة طوخ على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، ما تسبب في سقوط جزئي للكوبري، وتعطل الحركة المرورية على الطريق.



وانتقلت على الفور الأجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية، ورئيس مدينة طوخ لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة نقل ثقيل "تريلا" محملة بـ "لودر"، بكوبري مشاة منطقة المرور بمدينة طوخ على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، ما تسبب في سقوط جزئي للكوبري، وتعطل الحركة المرورية على الطريق.

وأكد وائل جمعة رئيس مدينة طوخ بالقليوبية، أنه جاري استدعاء أوناش ثقلية لرفع الكوبري من على السيارة واستعداله مرة أخري، والعمل على تسيير الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين.