أوباميانج يقود هجوم الاتفاق في الموسم الجديد.. صفقة نارية تعزز طموحات سعد الشهري

أنهى نادي الاتفاق السعودي إجراءات التعاقد مع المهاجم الجابوني المخضرم بيير إيمريك أوباميانج، قادمًا من نادي القادسية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2025-2026، في صفقة من العيار الثقيل تهدف إلى تعزيز القوة الهجومية للفريق.

وبحسب ما كشفته صحيفة "اليوم" السعودية، فإن إدارة الاتفاق توصلت إلى اتفاق نهائي مع أوباميانج، البالغ من العمر 36 عامًا، على كل البنود المالية والتعاقدية، بعد مفاوضات مكثفة شهدت مرونة من الطرفين، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة يوم السبت المقبل.

ويأتي التعاقد مع النجم الجابوني بناءً على توصية مباشرة من المدير الفني الوطني سعد الشهري، الذي طالب إدارة النادي بضرورة دعم خط الهجوم بلاعب صاحب خبرات كبيرة وقادر على صناعة الفارق، في ظل التحضيرات الجادة للموسم المقبل، الذي يطمح فيه الاتفاق للمنافسة على مراكز متقدمة وتحقيق نتائج مميزة على الصعيدين المحلي والآسيوي.

أوباميانج، الذي يمتلك مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية، لعب الموسم الماضي بقميص القادسية وقدم أداءً لافتًا، حيث شارك في 36 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 21 هدفًا، وصنع 3 أهداف أخرى، ليؤكد أنه لا يزال يحتفظ بحاسته التهديفية العالية رغم تقدمه في العمر.

ورغم أنه قضى موسمًا واحدًا فقط مع القادسية، إلا أن أوباميانج نجح في ترك بصمة واضحة، الأمر الذي دفع نادي الاتفاق إلى التحرك السريع لضمه بعد انتهاء عقده، مستفيدًا من عامل الخبرة والقدرات الفنية والبدنية التي يمتلكها اللاعب.

وتنتظر جماهير الاتفاق الظهور الأول للنجم الجابوني بقميص الفريق، وسط آمال بأن يشكل إضافة قوية لخط الهجوم، ويعيد إلى الأذهان تألقه السابق مع أندية كبرى مثل أرسنال وبوروسيا دورتموند وبرشلونة.

ومن المرتقب أن يشكل أوباميانج أحد أعمدة المشروع الفني للمدرب سعد الشهري، الذي يعوّل كثيرًا على خبراته في المباريات الحاسمة، خاصة مع رغبة النادي في الدخول بقوة على خط المنافسة هذا الموسم.