قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يأمر بكشف وثائق إبستين.. مؤامرة للتشهير أم تصفية حسابات؟
خبير: تصريحات صندوق النقد الأخيرة تؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي بمصر
إقبال جماهيري كبير على حفل هاني شاكر وفرقة رضا بمسرح البالون
مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا لجماهير الأهلي بشأن أزمة وسام
مكي: الصفقات الجديدة إضاقة قوية للزمالك في الموسم الجديد
احذر من هذا الفعل يحرمك من دخول الجنة.. تعرف عليه
هل تقضي البكالوريا على الدروس الخصوصية؟.. أستاذ علم نفس يكشف
الصحة السورية : 260 قتيلاً و1698 مصابا ضحايا اشتباكات السويداء
استشاري يحذر: انتشار الحبوب الجلدية علامة على تعب الكلى
أعمال فولكلورية.. نغم صالح: غنيت شعبي ومسيرتي كانت صعبة
ازاي تاخدي حقك من غير ما تغلطي.. رضوي الشربيني تشوق الجمهور
وصفة سحرية تعالج الحموضة والانتفاخ ..المكونات رخيصة وموجودة بالبيت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر دولار اليوم السبت 19-7-2025 فى مصر

سعر الدولارر
سعر الدولارر
محمد يحيي

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه استقرارا في أول تعاملات له اليوم السبت الموافق 19- 7-2025 داخل السوق المصرية؛ دون أي تغيير.
 

آخر تحديث لأعلي سعر دولار

وجاء آخر تحديث لسعر أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو  49.43 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع .

أعلي  سعر دولار اليوم

وتضمن أكبر سعر دولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات

إجازة البنوك

ومع بداية التعاملات اليوم، يستمر تعطل البنوك العاملة في السوق المصرية؛ منذ نهاية آخر يوم عمل اعتبارا من مساء الخميس الماضي وحتي مساء اليوم السبت.

لماذا البنوك اجازة

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي بموجبه يتم تعطيل العمل في البنوك بمناسبة بدء مواعيد الراحة الاسبوعية كل يوم جمعة وسبت، علي أن يتم استئناف العمل اعتبارا من الاحد التالي له.

سعر الدولار اليوم

وفقا لآخر تداول سجله سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري وهو سعر متوسط للعملة الاجنبية، نحو 49.37 جنيه للشراء و 49.47 جنيه للبيع

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.35 جنيه للشراء و 49.45 جنيه للبيع  في ميد بنك 

ووصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو  49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، الكويت الوطني، الإسكندرية"

متوسط سعر الدولار في البنوك

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  49.37 جنيه للشراء و 49.47 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، العقاري المصري العربي، القاهرة، HSBC، قناة السويس، التعمير والاسكان،فيصل الاسلامي، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، البركة، المصري لتنمية الصادرات، مصر، الأهلي المصري،أبوظبي التجاري",

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.38 جنيه للشراء و 49.48 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.39 جنيه للشراء و 49.49 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، سايب، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو  49.43 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي

ووصل ثاني أهلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.4 جنيه للشراء و 49.5 جنيه للبيع في بنكي " نكست، التنمية الصناعية".

حدود السحب في البنوك

بدأت البنوك اعتبارا من بداية العمل المصرفي اليوم، العودة لحدود السحب والإيداع المعلنة من قبل البنك المركزي المصري.

قرار عودة العمل برسوم وحدود السحب والإيداع داخل البنوك للعملاء الأفراد و الأشخاص الاعتبارية من الشركات، جاء بعد انتظام العمل في الجهاز المصرفي واكتمال عمل كافة الخدمات التي تقدمها البنوك بعد زوال اثار حريق سنترال رمسيس قبل أيام .

مع احتراق سنترال رمسيس وتأثر خدمات وشبكات الانترنت والهواتف المحمولة في مصر علي مدار الأسبوع الماضي.

و تعرضت البنوك لمجموعة من الاضطرابات حالت دون استطاعة العملاء في القيام بعمليات بنكية سواء عبر تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري والخاص بعمليات سحب وتحويل الأموال أو متابعة المعاملات المصرفية التي يجريها العملاء علي ماكينات الصراف الالي ATM و تنفيذ العلميات عبر الفروع البنكية نظرا لتأثير خدمات الانترنت علي أنظمة التشغيل الداخلية والمربوطة بالشبكة العنكبوتية داخل الفروع وعلي مستوي البنوك.

وتدخل البنك المركزي المصري فور تأثر الخدمات برفع حدود السحب والإيداع من ٢٥٠ الف جنيه الي ٥٠٠ الف جنيه مؤقتا ولحين انتظام الخدمات البنكية

سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار اليوم سعر الدولار أمام الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه مال واعمال اخبار مصر السوق المصرية أعلي سعر دولار اليوم أقل سعر الدولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبد الرازق

علقة موت لـ هدير عبد الرازق داخل شقة سكنية مجهولة.. تفاصيل مثيرة

هدير عبد الرازق

فيديو صادم يجدّد أزمة مثيرة في حياة هدير عبد الرازق | سحل واستغاثة وتدخّل أمني عاجل

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

الأرصاد

بعد يوم ساخن.. الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن درجات الحرارة غدًا

هدير عبد الرازق

محامي زوج البلوجر هدير عبد الرازق يتهمها بالابتزاز: زرعت كاميرات بالمنزل دون علمه

الحريق

السيطرة على حريق في مطعم بالخصوص | صور

الشرع

أول استقالة رسمية في الحكومة السورية احتجاجا على أحداث السويداء

محمد صلاح

بعد محمد صلاح.. نجم مصري جديد يوقع عقدا مع ليفربول

ترشيحاتنا

نسرين طافش

من المسجد النبوي.. نسرين طافش بالحجاب في أحدث ظهور

هاجر أحمد

بفستان أبيض..هاجر أحمد تستعرض جمالها عبر إنستجرام

كارولين عزمي

بالأسود ..كارولين عزمي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

بالصور

إقبال جماهيري كبير على حفل هاني شاكر وفرقة رضا بمسرح البالون

هاني شاكر
هاني شاكر
هاني شاكر

استشاري يحذر: انتشار الحبوب الجلدية علامة على تعب الكلى

استشاري يحذر حبوب جلدية تعدى سريعا مهددة بالإنتشار علامة على تعب الكلى
استشاري يحذر حبوب جلدية تعدى سريعا مهددة بالإنتشار علامة على تعب الكلى
استشاري يحذر حبوب جلدية تعدى سريعا مهددة بالإنتشار علامة على تعب الكلى

وصفة سحرية تعالج الحموضة والانتفاخ ..المكونات رخيصة وموجودة بالبيت

ملعقة صباحا ومساء تقضي على الحموضة والانتفاخ
ملعقة صباحا ومساء تقضي على الحموضة والانتفاخ
ملعقة صباحا ومساء تقضي على الحموضة والانتفاخ

برج الحوت حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025..لا تخلط بين شعورك والواقع

برج الحوت حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 19 يوليو 2025

فيديو

إصابه رزان مغربى

هل نجاة رزان مغربي معجزة؟ لحظات الرعب في قاعة الشيخ زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

المزيد