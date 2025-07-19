سعر أقل دولار اليوم السبت 19-7-2025

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه، استقرارا في أول تعاملات له اليوم السبت الموافق 19- 7-2025 داخل السوق المصرية؛ دون أي تغيير.

آخر تحديث لأعلي سعر دولار

بلغ أقل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.35 جنيه للشراء و 49.45 جنيه للبيع .

أقل سعر دولار اليوم

ووصل أدني سعر دولار مقابل الجنيه في ميد بنك

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات

إجازة البنوك

ومع بداية التعاملات اليوم، يستمر تعطل البنوك العاملة في السوق المصرية؛ منذ نهاية آخر يوم عمل اعتبارا من مساء الخميس الماضي وحتي مساء اليوم السبت.

لماذا البنوك اجازة

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي بموجبه يتم تعطيل العمل في البنوك بمناسبة بدء مواعيد الراحة الاسبوعية كل يوم جمعة وسبت، علي أن يتم استئناف العمل اعتبارا من الاحد التالي له.

سعر الدولار اليوم

وفقا لآخر تداول سجله سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري وهو سعر متوسط للعملة الاجنبية، نحو 49.37 جنيه للشراء و 49.47 جنيه للبيع

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.35 جنيه للشراء و 49.45 جنيه للبيع في ميد بنك

ووصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.36 جنيه للشراء و49.46 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، الكويت الوطني، الإسكندرية"

متوسط سعر الدولار في البنوك

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.37 جنيه للشراء و 49.47 جنيه للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، العقاري المصري العربي، القاهرة، HSBC، قناة السويس، التعمير والاسكان،فيصل الاسلامي، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، البركة، المصري لتنمية الصادرات، مصر، الأهلي المصري،أبوظبي التجاري",

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.38 جنيه للشراء و 49.48 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.39 جنيه للشراء و 49.49 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، سايب، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.43 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي

ووصل ثاني أهلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.4 جنيه للشراء و 49.5 جنيه للبيع في بنكي " نكست، التنمية الصناعية".

حدود السحب في البنوك

بدأت البنوك اعتبارا من بداية العمل المصرفي اليوم، العودة لحدود السحب والإيداع المعلنة من قبل البنك المركزي المصري.

قرار عودة العمل برسوم وحدود السحب والإيداع داخل البنوك للعملاء الأفراد و الأشخاص الاعتبارية من الشركات، جاء بعد انتظام العمل في الجهاز المصرفي واكتمال عمل كافة الخدمات التي تقدمها البنوك بعد زوال اثار حريق سنترال رمسيس قبل أيام .

مع احتراق سنترال رمسيس وتأثر خدمات وشبكات الانترنت والهواتف المحمولة في مصر علي مدار الأسبوع الماضي.

و تعرضت البنوك لمجموعة من الاضطرابات حالت دون استطاعة العملاء في القيام بعمليات بنكية سواء عبر تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري والخاص بعمليات سحب وتحويل الأموال أو متابعة المعاملات المصرفية التي يجريها العملاء علي ماكينات الصراف الالي ATM و تنفيذ العلميات عبر الفروع البنكية نظرا لتأثير خدمات الانترنت علي أنظمة التشغيل الداخلية والمربوطة بالشبكة العنكبوتية داخل الفروع وعلي مستوي البنوك.

وتدخل البنك المركزي المصري فور تأثر الخدمات برفع حدود السحب والإيداع من ٢٥٠ الف جنيه الي ٥٠٠ الف جنيه مؤقتا ولحين انتظام الخدمات البنكية