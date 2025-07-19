محاكمة سعد الصغير بتهمة التعدى على حقوق أغنية "الأسد".. غدا

تستكمل المحكمة الاقتصادية، غدًا الأحد 20 يوليو 2025، محاكمة المطرب سعد الصغير ، المتهم بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية لأغنية "الأسد".

المطرب سعد الصغير

ويأتي ذلك على خلفية بلاغ تقدم به المنتج شوقي السبكي، أكد فيه امتلاكه الحق الحصري في استغلال الأغنية ماليًا بكافة الوسائل، وفقًا لشهادة صادرة من الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية.

وأوضح في دعواه أن سعد الصغير قام بغناء الأغنية ونشرها عبر موقع "يوتيوب" دون الحصول على إذن مسبق.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة الملكية الفكرية.

عقوبة سرقة الملكية الفكرية

وتضمن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عقوبات لجريمة سرقة الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.

- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.