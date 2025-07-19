طلاب جامعة بنها يشاركون في المدرسة الصيفية الدولية بجامعة وسط الصين الزراعية

انطلقت فعاليات المدرسة الصيفية الدولية بين جامعة بنها وجامعة وسط الصين الزراعية والذي تأتي تفعيلا لبروتوكول التعاون بين جامعة بنها وجامعة وسط الصين في مجال التبادل الطلابي.



وقال الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أنه في إطار تعزيز التعاون الدولي وتنمية الكفاءات الطلابية، شارك 6 طلاب متميزين من كليات الزراعة والطب البيطري والعلوم بجامعة بنها في فعاليات المدرسة الصيفية الدولية "شركاء في النمو"، والتي أُقيمت خلال شهر يوليو الجاري في جامعة وسط الصين الزراعية بمدينة ووهان، الصين وذلك ضمن برنامج المواهب الوطنية المتميزة في علم الأحياء 2.0 وبرنامج المنح الحكومية الصينية الدولية لعام 2025.



وأشار " الجيزاوى " الى حرص جامعة بنها على دعم طلابها في المحافل الدولية، وتعزيز قدراتهم البحثية والابتكارية، بما يواكب التوجهات العالمية في مجالات العلوم الحيوية والزراعة المستدامة.



يذكر أنه قد افتُتحت فعاليات المدرسة الصيفية في الحادي عشر من يوليو بحضور ممثلين عن مكتب التعاون الدولي والتعليم الجامعي والدراسات العليا بجامعة HZAU، إلى جانب مشاركة وفود علمية وأكاديمية من عدة دول. وشارك في البرنامج ما يقرب من 14 طالبًا مصريًا من جامعتي بنها والأزهر، بالإضافة إلى أكثر من 130 طالبًا من الصين ومختلف دول العالم ، وتنوعت موضوعات المحاضرات بين التقنيات الحيوية، وهندسة المحاصيل، والجينوم الوظيفي، والتحديات البيئية العالمية مثل الأمن الغذائي والتغير المناخي.



هذا وقد تضمّن البرنامج الذي امتد لأسبوعين مجموعة من الأنشطة، منها: ورش عمل متخصصة وتدريب عملي في المختبرات، وزيارات علمية لمجمع ووهان البيولوجي، ولقاءات مع باحثين ومشاركين من مختلف الجنسيات، ما أتاح فرصًا لتبادل الخبرات والثقافات.