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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء الاستعدادات لإطلاق المرحلة الثانية من "مشروع إدارة مياه دلتا النيل"

وزير الري
وزير الري
أمل مجدى

عقد الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة موقف مشروع "إدارة مياه دلتا النيل" والجاري تنفيذه بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، حيث انتهت المرحلة الأولى من المشروع فى شهر ديسمبر ٢٠٢٤، وسيتم البدء في المرحلة الثانية خلال النصف الثاني من العام الحالي ٢٠٢٥.

واستعرض الاجتماع أنشطة المشروع التى تتمثل فى تحسين إدارة المياه بمناطق محددة بمحافظات "البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية"، بهدف تحسين تشغيل وصيانة البنية التحتية للري، وتطوير قياس الإحتياجات المائية في قطاع الزراعة، وجمع البيانات، والنمذجة، وتقييم أثر إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وبناء القدرات والتدريب للعاملين فى وزارة الموارد المائية والري .

ويجرى حاليا التنسيق بين أجهزة الوزارة وممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لمناقشة الإجراءات المستقبلية ضمن أنشطة المشروع فيما يخص تحسين قواعد البيانات فيما يتعلق بإدارة البنية التحتية للرى وتخطيط الطلب على المياه، وذلك بالتكامل مع الجهود الحالية التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري من إعداد لقواعد بيانات متعددة والتي تم تطويرها لدعم رصد المنظومة المائية وإدارة البنية التحتية للرى وتخطيط الطلب على المياه .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن أنشطة المشروع تتكامل مع أنشطة وسياسات الوزارة فى مجال تأهيل وصيانة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومنشآت مائية، وتطوير أدوات قياس المناسيب والتصرفات فى إطار السعى لتطوير عملية توزيع المياه، وإعداد وتطوير قواعد بيانات لمختلف مجالات العمل بالوزارة، والإعتماد على النماذج الرياضية والأدوات التكنولوجية الحديثة فى إدارة المياه.

ووجه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وإنهاء المشاورات الفنية للإعداد لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع.

الرى الدكتور سويلم إدارة المياه الموارد المائية

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