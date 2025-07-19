Le Chat يفكر ويتكلم ويرسم.. Mistral تطلق تحديثا ضخما لروبوتها

أعلنت شركة Mistral الناشئة والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي، عن إطلاق مجموعة جديدة من المزايا المتقدمة في روبوت المحادثة الخاص بها Le Chat، وذلك في خطوة تهدف إلى منافسة عمالقة الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وGemini وClaude.

مساعد بحث ذكي ومتعدد المهام

في منشور عبر مدونتها الرسمية، كشفت Mistral الفرنسية أن ميزة وضع البحث المعمق Deep Research تحول Le Chat إلى مساعد بحث متكامل يمكنه فهم احتياجات المستخدم، والبحث في مصادر موثوقة، وتقديم النتائج بشكل تقريري منظم وسهل الفهم.

وتجعل الميزة الجديدة من الممكن طرح أسئلة دقيقة ومعقدة والحصول على إجابات مدعومة بالمصادر.

تواصل طبيعي مع الذكاء الاصطناعي

وتم تفعيل ميزة الوضع الصوتي Vocal Mode، التي تتيح للمستخدم التحدث إلى الروبوت بالصوت كما لو كان يتحدث مع شخص حقيقي، وذلك بفضل نموذج التعرف الصوتي الجديد Voxtral المطور داخليا.

إجابات مدروسة بلغات متعددة

وأضافت Mistral أيضا ميزة وضع التفكير Think Mode، المدعومة بنموذج الاستدلال الخاص بها Magistral، الذي يساعد في معالجة الأسئلة المعقدة وتقديم إجابات دقيقة وعقلانية، يمكن استخدامه مثلا في كتابة مقترحات باللغة الإسبانية أو فهم مفاهيم قانونية باللغة اليابانية، وكل ذلك بلغة المستخدم المفضلة.

تنظيم المحتوى والدردشات بذكاء

وللمستخدمين الذين يستخدمون روبوتات الذكاء الاصطناعي لأغراض متنوعة، أطلقت الشركة ميزة المشاريع Projects، التي تتيح تنظيم الدردشات حسب الموضوع ضمن مساحات منفصلة، مع مكتبة خاصة بكل مشروع.

كما تتيح الميزة رفع الملفات، وتذكر الأدوات والإعدادات المستخدمة، بل وتساعد في سحب المحادثات والمستندات من مكتبة المشروع.

تعديل ذكي للصور المولدة بالذكاء الاصطناعي

وحصل Le Chat أيضا على محرر صور معاد تصميمه يتيح للمستخدم تحرير الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على التفاصيل الدقيقة والشخصيات داخل الصورة.

وجميع هذه الميزات أصبحت متاحة الآن، ويمكن تجربتها عبر موقع mistral.ai أو من خلال التطبيق الرسمي على أجهزة أندرويد وiOS.