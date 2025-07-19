قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبنان.. تحليق مكثف للطيران الاحتلال فوق النبطية والحدود الجنوبية
مش بيتعظ ولازم يتباع.. الغندور يوجه رسائل نارية بسبب أزمة أحمد فتوح
أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم السبت 19-7-2025
تهجير الفلسطينيين يعود إلى الواجهة.. خطة إسرائيلية بدعم أميركي لإفراغ غزة| خبير يوضح
بعد إعلان القائمة النهائية.. مخالفات تبطل أصوات الناخبين في انتخابات الشيوخ
ترامب يرفع دعوى تشهير ضد صحيفة وول ستريت جورنال
لحماية المدنيين.. قوات الأمن السورية تنتشر في مناطق الاشتباكات بالسويداء
كيف تكون مربيا حازما مع أولادك دون عنف؟.. الأوقاف توضح
لليوم الثاني.. الأهلي يواصل تدريباته في معسكر تونس
زيوت منتهية الصلاحية.. ضبط كيان مخالف ينتج البطاطس نصف المقلية بقويسنا
إجازة 23 يوليو 2025.. الحكومة تعلن الموعد الرسمي بعد ترحيلها لهذا اليوم
كيف تحصل على السعادة وتنال رضا الله؟.. إليك أهم الأبواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف تحصل على السعادة وتنال رضا الله؟.. إليك أهم الأبواب

كيف تحصل على السعادة وتنال رضا الله؟
كيف تحصل على السعادة وتنال رضا الله؟
إيمان طلعت

كيف تحصل على السعادة، إن أعظم طريق للسعادة هو القرآن الكريم، فقال الله تعالى لنبيه:«مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ (2)» طه، والله تعالى ما أنزل علينا القرآن الكريم إلا لنسعد، فالسعادة تكون في تلاوة آياته والتأمل في عبره وعظاته وأخباره وحكمه وأحكامه وتطبيق ما في كتاب ربنا من العقيدة والشريعة والأخلاق والقيم وتسيير شئون الحياة.

والباب الثاني من أبواب السعادة؛ بر الوالدين، ومن أطاع والديه، جلب الله له السعادة وأنار لك حياتك ويسر لك أمرك.

5 علامات تدل على رضا الله عنك

هناك 5 علامات تدل على رضا الله عن العبد، فإذا وجدها العبد فعليه أن يحمد الله عليها، أن أولى هذه العلامات هي الابتلاء، فإن مصيبة العبد ليست دائمًا تكون غضبًا من الله، والدليل على ذلك حديث رسول الله –عليه أفضل الصلاة والسلام-: « إذَا أَحَبَّ اللهُ تَعَالَى عَبْدًا صَبَّ عَلَيْهِ الْبَلاءَ صَبًّا، وَسَحَبَهُ عَلَيْهِ سَحْبًا، فَإِذَا دَعَا قَالَتِ الْمَلائِكَةُ: صَوْتٌ مَعْرُوفٌ، وَقَالَ جَبْرَائِيلُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ: يَا رَبِّ عَبْدُكَ فُلانٌ، اقْضِ لَهُ حَاجَتَهُ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: دَعُوا عَبْدِي، فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ».

العلامة الثانية محبة الناس، مستدلا بـ حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل، فقال: إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء، فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض عبدا دعا جبريل، فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض".

ثالثًا: التوفيق للطاعة"، مشيرًا إلى قول بعض العارفين بالله: «إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك».

رابعًا: أن يفرح العبد إذا ذكر الله كما قال تعالى: « الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (28)» الرعد".

العلامة الخامسة: حسن الخاتمة، مستدلًا بقول رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَرَادَ اللهُ عز وجل بِعَبْدٍ خَيْرًا عَسَلَهُ» قِيلَ: وَمَا عَسَلُهُ؟ قَالَ: «يَفْتَحُ اللهُ عز وجل لَهُ عَمَلًا صَالِحًا قَبْلَ مَوْتِهِ، ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ» (مسند الإمام أحمد، حديث رقم: 17438، وصححه الألباني في صحيح الجامع)".

وقال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إنه يجب على كل مسلم أن يتبع النبي – صلى الله عليه وسلم- لينال رضا الله ويسعد في الدنيا والآخرة ويرزق بكل شعور راقٍ.

وأضاف الدكتور على جمعة، أثناء لقائه في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc»، أن الرسول – صلى الله عليه وسلم- هو القدوة التي يجب اتباعها، مستشهدًا بقوله – تعالى- : «لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا»، (سورة الأحزاب: الآية 21).

وأفاد عضو هيئة كبار العلماء بأن النبي – صلى الله عليه وسلم- اهتم كثيرًا بقومه فطلب لهم الهداية، ووصل بذلك إلى مرتبة الرضا والصبر، التي هي من أعلى درجات الكمال.

وتابع: "نتعلم من النبي – صلى الله عليه وسلم- كره المعصية وليس فاعلها؛ فينبغي عدم معاملته سلبيًا بل يُحن عليه ويُحسن معاملته".

وواصل أن النبي – صلى الله عليه وسلم- عندما هاجر من مكة ترك أموالًا؛ فقام عقيل بن أبى طالب ابن عم النبى- صلى الله عليه وسلم- بالاستيلاء على ممتلكاته وما ورثه من أبيه وزوجته خديجة، وعندما فتح مكة فقيل له: « أين نقيم يا رسول الله؟»؛ فرد قائلًا: "وهل ترك لنا عقيل من رباع أي عقارات وبيوت، وهذا يدل على أنه لم يلتفت لما فعله، وكان من حقه أن يلتفت"؛ مختتمًا: "ولكنه تصرف رباني".

كيف تحصل على السعادة وتنال رضا الله كيف تحصل على تنال رضا الله رضا الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تدق 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 وآخر أخبار التصحيح .. تفاصيل عاجلة

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد بيان الزيادة الجديدة.. كليوبترا بكام؟

الأطفال الخمسه المتوفين بديرمواس

بعد ظهور نفس الأعراض.. نقل والد الأشقاء الخمسة المتوفين بديرمواس لمستشفى أسيوط

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

هل أنت منهم؟.. رفع المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات

أسعار الدواجن

هبوط جديد .. أسعار الدواجن اليوم السبت| وهذا ثمن البانيه

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

أرشيفية

عضه كلب.. البيطريين تتدخل لإنقاذ طبيب بالغربية لم يستجب للعلاج

ترشيحاتنا

الجيش الروسي

الدفاع الروسية: القضاء على 1195 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

أرشيفية

وفاة طفلة وإصابة 3 آخرين جراء انفجار قنبلة بريف إدلب في سوريا

أرشيفية

بعد ثلاث عقود من القتال.. حكومة الكونغو ومجموع إم 23 ينهيان الصراع رسميا

بالصور

شكرت محمد منير.. لقطات بارزة في حفل أنغام بافتتاح مهرجان العلمين

حفل أنغام
حفل أنغام
حفل أنغام

الألبان والمشروبات الغازية الأبرز.. تجنبي هذه الأطعمة أثناء الدورة الشهرية؟

أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟
أطعمة تجنبيها تمامًا أثناء الدورة الشهرية؟

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة.. حطوات سريعة وسهلة

علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة
علاج حروق الشمس واستعادة نضارة البشرة بسرعة

فيديو

السيارة

مشى عكس.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالقليوبية

دفاع رانيا فريد شوفي عن بوسي شلبي

زواج رسمي من 2004.. رانيا فريد شوقي ترد على الاتهامات وتساند بوسي شلبي

حفل أنغام

شكرت محمد منير.. لقطات بارزة في حفل أنغام بافتتاح مهرجان العلمين

ميمي عبد الرازق

مسيرة حافلة من النجاح.. محطات في حياة الراحل ميمي عبد الرازق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

المزيد