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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الاتحاد الرياضي للجامعات يشارك في دورة الألعاب الصيفية للجامعات بألمانيا

التعليم العالي
التعليم العالي
نهلة الشربيني

شارك الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في فعاليات دورة الألعاب الصيفية للجامعات، المقامة بمدينة راين-رور بألمانيا، برعاية كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية.

وجاءت المشاركة تحت إشراف كل من د.أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ورئيس بعثة الاتحاد المصري للجامعات المشاركة في الدورة، ود.عمرو علام أمين صندوق الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما شارك كل من د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ود.أحمد كامل، ود.عمرو علام في اجتماع اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية  (FISU)، والذي أقيم على هامش فعاليات دورة الألعاب الصيفية للجامعات بمدينة راين-رور بألمانيا، وذلك بمشاركة وفود تمثل أكثر من 100 دولة من مختلف قارات العالم.

ويشارك الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في هذه الدورة ببعثة رسمية مكونة من 36 طالبًا وطالبة، يتنافسون في مسابقات (التايكوندو، ألعاب القوي، الجمباز، كرة السلة ٣X٣ ، الريشة الطائرة) وذلك خلال الفترة من (16- 26) يوليو الجاري.

ناقشت الاجتماعات مجموعة من الملفات المهمة التي تهدف إلى تعزيز وتطوير الرياضة الجامعية على المستوى الدولي، من أبرزها سبل دعم الرياضة الجامعية في الدول النامية، وتوسيع قاعدة المشاركة في البطولات الدولية، وآليات تطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية الجامعية عالميًّا، كما تناولت الاجتماعات مراجعة خطط استضافة البطولات القادمة، وتقديم تقارير التقييم الخاصة بالدورة الحالية المقامة في ألمانيا.

وزارة التعليم العالي البحث العلمي التعليم العالي

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