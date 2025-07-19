رئيس مركز الخارجة: إزالة 30 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة

أعلن جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد عن تنفيذ عدة حملات لإزالة التعديات على أراضى الدولة بقرى صنعاء وبولاق وفلسطين التابعة للمركز، والتى أسفرت عن ضبط 29 حالة تعدٍ على الأراضي بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة وأحيلت إلى جهات التحقيق.

وأضاف المتولى، أنه جرى أيضا ضبط حالة تعدٍ على مساحة 15 فدانًا بمنطقة عين الغراب، مؤكدًا على أن الوحدة المحلية تناشد المواطنين عدم التعدي على أراضي الدولة، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة، والحفاظ على أملاك الدولة مسؤولية الجميع، والوحدة المحلية عازمة على التصدي بكل حزم لأي محاولة للاستيلاء على هذه الأراضي.

وفى سياق متصل أكد المتولى على تنفيذ حملة إزالة الأشجار المتشابكة مع أسلاك الكهرباء بحي الأمل وموقف القرى، وتنفيذ حملة لتقليم الأشجار خلف المتحف لتحسين المظهر العام، كما جرى تنفيذ حملة موسعة شملت شارع الناضورة، طلعت ضرغام، إلى جانب أحياء الزهور، الأمل، مع رفع مخلفات الأشجار واستخدام معدات شفط الأتربة.