بأدوات ذكية وتكلفة أقل .. نتفليكس تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسريع إنتاج المشاهد

أعلنت منصة نتفليكس، أنها بدأت في استخدام الذكاء الاصطناعي في الأفلام والعروض التي تنتجها، وذلك في إطار جهودها لتطوير أدوات وتقنيات مبتكرة في صناعة الفيديو.

وخلال مكالمة هاتفية عقدت بعد إعلان نتائج الشركة المالية، قال تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك، إن نتفليكس قد عرضت "أول لقطات نهائية مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي تظهر على الشاشة" في مسلسل أرجنتيني بعنوان “El Eternauta”.

وأشار إلى أن فريق الإنتاج الداخلي في نتفليكس تعاون مع المنتجين لاستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مشهد لانهيار أحد المباني.

وأوضح ساراندوس أن استخدام الذكاء الاصطناعي جعل إتمام المشهد أسرع بـ10 مرات مقارنة باستخدام أدوات المؤثرات البصرية التقليدية، كما أن التكلفة كانت أقل.

وأضاف: "نحن مقتنعون بأن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة لمساعدة المبدعين على تحسين الأفلام والمسلسلات، ليس فقط بتكلفة أقل، بل أيضا بجعلها أفضل، هناك أدوات إبداعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يعني أن الناس الحقيقيين يقومون بالعمل الفعلي باستخدام أدوات أفضل.

وأضاف: “مبدعونا بدأوا بالفعل في رؤية الفوائد في الإنتاج من خلال التصور المسبق وتخطيط المشاهد، بالتأكيد في المؤثرات البصرية، كان من المعتاد أن المشاريع الكبيرة فقط هي التي يمكنها الوصول إلى المؤثرات البصرية المتقدمة مثل تجديد الشباب”.

من جهته، أضاف جريج بيترز، الرئيس التنفيذي المشارك الآخر، أن نتفليكس تستخدم الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى أيضا، بما في ذلك التخصيص والبحث والإعلانات، مع هدف الشركة في إطلاق إعلانات تفاعلية في النصف الثاني من هذا العام. في وقت سابق من هذا العام، قدمت نتفليكس أيضا خاصية البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

أما عن نتائج الشركة المالية في الربع الثاني، فقد أعلنت نتفليكس عن إيرادات بلغت 11.08 مليار دولار، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بالعام الماضي، وصافي ربح قدره 3.13 مليار دولار.

كما أشارت إلى أن المستخدمين قد شاهدوا أكثر من 95 مليار ساعة من المحتوى في النصف الأول من 2025، مع كون العناوين غير الإنجليزية تشكل ثلث إجمالي المشاهدات.