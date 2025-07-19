مستشفى أبو الريش خرجوها .. خديجة ماتت بعد ساعات وأسرتها تطالب بالتحقيق

مبروك جالك بنت زي القمر .. بتلك الكلمات استقبلت أسرة الطفلة خديجة طه إبراهيم أحمد ، كلمات المباركة من التمريض الذي استقبلها في اللحظات الأولي من الولادة .

ولم تكن أسرة خديجة ، تعلم أنها مع رحلة أشد قسوة مع مولدها الجديد التي كانت بحاجة الي حضانة وسرعان ما ذهب الأهل إلى مستشفى أبو الريش .

خديجة طه إبراهيم أحمد

القصة ترويها هند محمد أحمد قريبة والد الطفلة من الدرجة الأولي حيث قالت : تجردت مستشفى أبو الريش من إنسانيتها أمس بالإسراع في إخراج الطفلة خديجة طه إبراهيم أحمد من المستشفى رغم يقين المستشفى بحاجة الطفلة إلى رعاية ووضعها في حضانة الطفلة البالغة من العمر أربعة أشهر دخلت المستشفى بعد ظهر أمس، وكانت نسبة الأكسجين في الدم 70 وأقل ودرجة حرارة (سخونية مرتفعة. وتم وضعها في المستشفى على أجهزة التنفس.

ولاحظ الأطباء هبوط نسبة الأكسجين في كل مرة ترفع فيها الطفلة من على أجهزة التنفس، لكنهم سارعوا في إخراجها من المستشفى على الرغم من ذلك.

وتابعت قائلة : اضطرت الأم مروة محمد محمد إبراهيم عامر ووالدها طه إبراهيم أحمد إلى استئجار سيارة إسعاف، رغم ضيق ذات اليد، والتوجه فورا إلى مستشفى آخر في الجيزة، حيث تسببت السخونية في ضمور بالمخ والتهاب رئوي من الدرجة الرابعة برجاء التحقيق في الأمر وتوفير الرعاية الصحية للطفلة.

خديجة ماتت

واختتمت بكلمات مصحوبة بالدموع : خديجة ماتت من شوية ، المستشفى كانت مستعجلة على خروجها رغم أنها عارفة أن البنت عندها ميكروب في الدم.