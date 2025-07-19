كورتوا يجدد عقده مع ريال مدريد حتى 2027

اقترب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا من تمديد عقده مع نادي ريال مدريد لموسم إضافي، بعد التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

وينتهي عقد كورتوا الحالي مع الفريق الملكي في يونيو 2026، إلا أن الاتفاق الجديد يقضي بتمديد العقد حتى يونيو 2027، ليضمن الحارس الدولي استمراره داخل قلعة "سانتياجو برنابيو" لموسمين إضافيين.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد تم التوصل إلى اتفاق كامل بين كورتوا وإدارة ريال مدريد، ووقع الحارس بالفعل على العقد الجديد.

وشارك كورتوا في 53 مباراة خلال الموسم الماضي، استقبل خلالها 63 هدفًا، بينما حافظ على نظافة شباكه في 17 مواجهة.