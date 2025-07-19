شركة الأهلي لكرة القدم تقبل اعتذار أمير توفيق

وافقت شركة النادي الأهلي لكرة القدم على الاعتذار الذي تقدم به أمير توفيق، المدير التنفيذي للشركة، عن عدم الاستمرار في مهمته. وذلك نظرًا لارتباطه بالسفر والعمل خارج البلاد.

ووجهت الشركة إليه الشكر عن الفترة التي تولى فيها المسئولية، وبذل خلالها أقصى ما لديه، وكان نموذجًا رائعًا في أداء المهام المكلف بها. فضلًا عن عطائه اللا محدود وارتباطه الوثيق بالأهلي، وإعلاء مصلحة النادي في كل وقت.

وأكدت الشركة على تقديرها لكل ما قدمه المدير التنفيذي من إنجازه للعديد من الملفات المهمة.

فيما وجه أمير توفيق الشكر لمجلس إدارة الشركة والنادي، مشيرًا إلى اعتزازه بالعمل في منظومة الأهلي على مدار سنوات طويلة، وجد فيها الحب والتعاون. مؤكدًا على أنه سيظل تحت أمر ناديه «بيته» الذي منحه الفرصة لاكتساب الخبرات الإدارية والتسويقية والتعاقدية.