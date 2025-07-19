عروض زمن الفن الجميل وفلكلور القناة في ثالث أيام "صيف بلدنا" بالعلمين

شهد المسرح الروماني، بمدينة العلمين الجديدة، الجمعة، سهرة فنية مبهجة في ثالث أيام مهرجان "صيف بلدنا" في دورته الأولى بمدينة العلمين الجديدة، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وذلك ضمن برنامج الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بفقرات استعراضية واسكتشات فنية من زمن الفن الجميل، قدمتها فرقة أوبرا عربي بقيادة الفنان محمد مصطفى، من بينها: الحلو في الڤراندة، رُزة، يا واد يا تقيل، بطلوا ده، أما أنت جرئ، حنكورة، الواد سيد الشغال، بطلوا ده، وجناب السفير.

كما قدم نجوم الفرقة باقة من الأغنيات الطربية منها: بتخاصمني حبه، الناس المغرمين، واحدة واحدة، ووحشتيني، بجانب ميدلي الفنان الراحل أحمد زكي، وسط تفاعل وحضور جماهيري لافت.

وتواصلت الفعاليات مع عروض فنية مستوحاة من فلكلور القناة، قدمتها فرقة بورسعيد، لليوم الثاني على التوالي، بقيادة المدرب محمد أبو صالح، من أشهرها: يا طير يا رمادي، الخلالة، بتغني لمين يا حمام، البحرية، آه يا لالالي، والصياد، بمصاحبة نغمات السمسمية.

مهرجان "صيف بلدنا" بمدينة العلمين الجديدة، يقام بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ممثلة في الإدارة العامة للمهرجانات والفنون الشعبية والموسيقى، وبالتنسيق مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، وبالتعاون مع جهاز مدينة العلمين الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية.

ويعد المهرجان واحدا من أبرز الأنشطة الصيفية للهيئة العامة لقصور الثقافة هذا العام، ويستمر حتى 29 أغسطس المقبل، مقدما عروضا فنية مجانية كل خميس وجمعة في التاسعة مساءً، بمشاركة فرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية، إلى جانب العروض الموجهة للأطفال، بهدف نشر الفنون وإحياء التراث.