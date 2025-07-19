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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد التحفظ على سيارة طالب.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة السير عكس الإتجاه

قانون المرور
قانون المرور
أميرة خلف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بالسير عكس الاتجاه بالإسكندرية.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الواقعة، و بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها “طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة”.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.


عقوبة السير عكس الإتجاه


نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.


وفى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وفي جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه. 

مواقع التواصل الاجتماعي قائد سيارة الإسكندرية قانون المرور

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