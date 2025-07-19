غداً الأحد.. فصل التيار الكهربائى عن 11 منطقة في مركز نقادة بقنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة بـ قنا، في بيان اليوم السبت، عن فصل التيار الكهربائي عن 11 منطقة بنطاق الوحدة المحلية غداً الأحد الموافق 20 يوليو 2025.

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، بأن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائى تتضمن " مدينة نقادة الجديدة، مساكن الشيخ حسين، المحكمة، بنزينة الوطنية، قرية الخطارة، نجع الفيران، نجع أبوليلة، نجع أبورزق الله، نجع أبو ضوى، الدرايشة، الصعايدة"، وتبدأ فترة فصل التيار من 6 صباحاً حتى 8 صباحاً.

وأشار بيان الوحدة المحلية، إلى أن فصل التيار نتيجة لإجراء أعمال صيانة بمغذى الخطارة رقم 2 من محولات نقادة.

وأشار بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، إلى أن التيار الكهربائي سوف يعود للمناطق المذكورة، عقب انتهاء أعمال الصيانة المقررة بالمناطق المحددة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة.

وأهاب بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، بالمواطنين والمخابز عمل احتياطاتهم وتدبير احتياجاتهم خلال الفترات المذكورة، فضلاً عن إخطار الجهات الحكومية الواقعة بنطاق الأماكن المذكورة، لاتخاذ احتياطاتهم اللازمة.