نائب: مبادرة الرئيس السيسي لإنهاء قوائم الانتظار قفزة صحية لخدمة المواطن

أشاد النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالنجاحات المتتالية التي تحققها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء قوائم الانتظار، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل قفزة صحية غير مسبوقة في تاريخ المنظومة الطبية المصرية، وتجسد بوضوح حرص القيادة السياسية على الارتقاء بخدمات الصحة العامة وتخفيف معاناة المرضى، خاصة محدودي الدخل.

وأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن ما أعلنته وزارة الصحة والسكان بشأن إجراء أكثر من 2.7 مليون عملية جراحية مجانية منذ انطلاق المبادرة في يوليو 2018 وحتى الآن، يؤكد أن الدولة تتحرك بخطى ثابتة نحو بناء نظام صحي متكامل وشامل، يخدم المواطن المصري بكفاءة وعدالة، دون أي أعباء مادية عليه.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن المبادرة، بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي، نجحت في التعامل مع التدخلات الجراحية الحرجة في مختلف التخصصات مثل “القلب، الأورام، المخ والأعصاب، زراعات الأعضاء”، من خلال توزيع الحالات مركزيًا على المستشفيات المشاركة، وهو ما وفر الوقت والجهد على المرضى وذويهم.

وأضاف حسين خضير، أن تفعيل المنظومة الإلكترونية الموحدة، التي تربط بين قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، يعد إنجازًا إداريًا وتقنيًا، يعكس مدى التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، ويُسهم في حوكمة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها.

وأشار نائب الدقهلية، إلى أن اهتمام وزارة الصحة برفع مستوى الأداء داخل المستشفيات من خلال تدريب الكوادر وتوفير الأجهزة والمستلزمات الحديثة؛ هو ركن أساسي في نجاح المبادرة واستدامة تأثيرها الإيجابي، مشددًا على أن الدولة تضع الإنسان المصري في قلب أولوياتها، وترى في صحته ركيزة أساسية للتنمية.

ودعا الدكتور حسين خضير، إلى مزيد من الدعم البرلماني والإعلامي لهذه المبادرات الرئاسية التي تُحدث تحولًا حقيقيًا في حياة ملايين المواطنين، مؤكدًا أن القطاع الصحي يشهد نهضة شاملة بفضل رؤية الرئيس السيسي وجهود مؤسسات الدولة كافة.