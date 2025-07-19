قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: مصر رقم واحد على مستوى العالم في إنتاج التمور
الأهلي يتواصل مع نجم العربي القطري بديلا محتملا لـ وسام أبوعلي | خاص
أحمد موسى: ترامب أكد أن نهر النيل قلب وروح المصريين وهذه حقيقة
أسرة واحدة .. وفاة 3 من طالبات الأزهر في حادث أليم بمطروح
وفاة الأمير النائم.. نهاية الحكاية التي أبكت الملايين 20 عامًا
أحمد موسى: جولة مرتقبة لوزير الخارجية في عدة دول بغرب أفريقيا
دكاترة كتير مش بتاخد بالها منه .. سبب غير متوقع وراء ارتفاع ضغط الدم
أحمد موسى: مصر والسعودية صمام أمان للشرق الأوسط .. والعلاقة أبدية
100 يوم صحة : 5.47 مليون خدمة طبية مجانية في أربعة أيام
هدية من الخطيب للشركة المنظمة لمعسكر تونس برئاسة خليفة سلطان
أحمد موسى: مصر في قائمة أفضل 10 دول للسياحة في العالم
فنادق الليلة فيها بألف دولار .. أحمد موسى: العلمين الجديدة تضاهي أي مدينة سياحية بالعالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: مبادرة الرئيس السيسي لإنهاء قوائم الانتظار قفزة صحية لخدمة المواطن

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد   -  
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالنجاحات المتتالية التي تحققها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء قوائم الانتظار، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل قفزة صحية غير مسبوقة في تاريخ المنظومة الطبية المصرية، وتجسد بوضوح حرص القيادة السياسية على الارتقاء بخدمات الصحة العامة وتخفيف معاناة المرضى، خاصة محدودي الدخل.

وأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن ما أعلنته وزارة الصحة والسكان بشأن إجراء أكثر من 2.7 مليون عملية جراحية مجانية منذ انطلاق المبادرة في يوليو 2018 وحتى الآن، يؤكد أن الدولة تتحرك بخطى ثابتة نحو بناء نظام صحي متكامل وشامل، يخدم المواطن المصري بكفاءة وعدالة، دون أي أعباء مادية عليه.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن المبادرة، بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي، نجحت في التعامل مع التدخلات الجراحية الحرجة في مختلف التخصصات مثل “القلب، الأورام، المخ والأعصاب، زراعات الأعضاء”، من خلال توزيع الحالات مركزيًا على المستشفيات المشاركة، وهو ما وفر الوقت والجهد على المرضى وذويهم.

وأضاف حسين خضير، أن تفعيل المنظومة الإلكترونية الموحدة، التي تربط بين قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، يعد إنجازًا إداريًا وتقنيًا، يعكس مدى التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية، ويُسهم في حوكمة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها.

وأشار نائب الدقهلية، إلى أن اهتمام وزارة الصحة برفع مستوى الأداء داخل المستشفيات من خلال تدريب الكوادر وتوفير الأجهزة والمستلزمات الحديثة؛ هو ركن أساسي في نجاح المبادرة واستدامة تأثيرها الإيجابي، مشددًا على أن الدولة تضع الإنسان المصري في قلب أولوياتها، وترى في صحته ركيزة أساسية للتنمية.

ودعا الدكتور حسين خضير، إلى مزيد من الدعم البرلماني والإعلامي لهذه المبادرات الرئاسية التي تُحدث تحولًا حقيقيًا في حياة ملايين المواطنين، مؤكدًا أن القطاع الصحي يشهد نهضة شاملة بفضل رؤية الرئيس السيسي وجهود مؤسسات الدولة كافة.

النواب مجلس النواب الشيوخ مجلس الشيوخ البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدي البلد .. تفاصيل عاجلة الآن

70 جيجا مجانًا.. قرار عاجل بشأن عملاء الإنترنت الأرضي وخصم 30% من الفاتورة الشهرية

70 جيجا مجانًا.. قرار عاجل بشأن عملاء الإنترنت الأرضي وخصم 30% من الفاتورة الشهرية

الأطفال الخمسه المتوفين بديرمواس

بعد ظهور نفس الأعراض.. نقل والد الأشقاء الخمسة المتوفين بديرمواس لمستشفى أسيوط

وفاة الأمير النائم

وداع الأمير النائم .. نهاية قصة امتدت عشرين عامًا بين الأمل والصمت

مرتب

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

بائع العسلية

من التعاطف إلى الاتهام بالاتجار بالبشر .. القصة الكاملة لـلطفل"بائع العسلية"ووالده

أرشيفية

50 % باقة مجانية.. القومي للاتصالات يقر تعويضات لمتضرري حريق سنترال رمسيس

ترشيحاتنا

الدكتور يسري جبر

يسري جبر يروي قصة أبيار علي وفضل وادي العقيق

يسري جبر

هل الإيمان ينقص ويزيد؟.. يسري جبر يجيب

كوافير حريمي

حكم عمل الرجل في كوافير حريمي لتزيين السيدات.. اعرف رأي الشرع

بالصور

دكاترة كتير مش بتاخد بالها منه .. سبب غير متوقع وراء ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم

افتتاح فرع جديد للقلعة الحمراء في الساحل الشمالي بعروض خاصة لجماهير الأهلي

شركة القلعة الحمراء
شركة القلعة الحمراء
شركة القلعة الحمراء

تامر عبدالمنعم يترأس بعثة "الثقافة" لتمثيلها في العيد القومي المصري باليابان

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم

طريقة عمل كفتة الفراخ المحشية بالجبنة السايحة .. رخيصة ولذيذة ومغذية

كفتة الفراخ
كفتة الفراخ
كفتة الفراخ

فيديو

محمد رمضان

من ضهر راجل .. محمد رمضان يطرح أحدث كليباته الغنائية

هدير عبدالرازق

المخدرات السبب.. محامي زوج هدير عبد الرازق يفجر مفاجآت عن فيديو الضرب

ايمان عبد اللطيف

بيعالجها من الإدمـ.ان.. تفاصيل مثيرة بعد تسريب فيديو هدير عبد الرازق وزوجها

كاميرا تكشف السر

كانا فى علاقه سرية يحتضنان بعضهما .. كاميرا تكشف السر وتفضح رئيس شركة متزوج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد