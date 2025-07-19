إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبة فاسدة بأسيوط

أُصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بينهم أطفال باشتباه تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة "أرز باللبن" فاسدة داخل منزلهم بقرية النواورة التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بورود بلاغ من مستشفى البداري المركزي بوصول 4 أشخاص من أسرة واحدة مصابين بحالة قيء حاد ونزلة معوية، مع وجود اشتباه في تسمم غذائي.

إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي

وتبين أن المصابين هم: "نجوي.إم" 35 عامًا، و"هاجر.ع.م" 15 عامًا، و"رقية.ع.م" 9 أعوام، و"اسماء.ح.ا" 14 عامًا، . وبسؤال ذويهم، أفادوا بأنهم تناولوا وجبة أرز باللبن منزلية يُرجح أنها كانت فاسدة.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.