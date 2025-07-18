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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

انتشال جثمان الضحية الثانية والبحث عن شقيقتهن بنهر النيل بأسيوط

انتشال جثمان الضحية الثانية والبحث عن شقيقتهن بنهر النيل بأسيوط
انتشال جثمان الضحية الثانية والبحث عن شقيقتهن بنهر النيل بأسيوط
إيهاب عمر

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بأسيوط،  اليوم الجمعة، من انتشال جثة ثانية لإحدى الشقيقتات الثلاث  لقين مصرعهن غرقًا داخل مياه النيل بقرية نزلة عطية التابعة لقرية العقال البحري بمركز البداري، بعد يومين من أعمال البحث المستمرة.

المنطقة كان يسكنها جن 

قال أيمن محمد حسن من نزلة عطية بمركز البداري بمحافظة أسيوط والد الثلاث أطفال "آيه وإسراء وأسماء" ضحايا الغرق في مياه نهر النيل،  أن المنطقة دي وكان بها جن يسكنها لأن الحادث يتكرر كل سنة وفي نفس المعاد يقع حادث غرق لاطفال في نفس المكان وكان مياه النيل بداخلها شيء ما.


واكد أن الاطفال الثلاثة كانوا يعملوا على حصاد محصول الجراو بالأرض الزراعية الخاصة بي كعادتهم كل يوم في مساعدتهم لي .

ركضن على ضفاف النيل لغسل أيديهم وارجلهم

وأضاف الاب أن يوم الواقعة كنت خارج المنزل وشرعوا في الحصاد وعند قرب غروب الشمس بعد انتهائم من الحصاد ركضن على ضفاف النيل لغسل أيديهم وارجلهم من الطين الزراعة انزلقت قدم إسراء، فمدت آية يدها لتسحبها، وتبعتها أسماء، بدافع الحب والخوف.

واشار الاب إلى  هرع الأهالي نحو صوت الأطفال، وصرخات الأمهات.

شهدت نزلة عطية التابعة لقرية العقال البحري بمركز البداري بمحافظة أسيوط حادثًا مأساويًا بعد غرق 3 أطفال بنات اشقاء داخل مياه الترعة العامية.

تواصل قوات الإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط جهودها في اعمال البحث عن الأطفال بنات اشقاء لقوا مصرعهم غرقًا داخل مياه الترعة بقرية نزلة عطية التابعة لقرية العقال البحري بمركز البداري .

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق 3 أطفال داخل ترعة بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع البلاغ، وأسفرت التحريات الأولية أن الأطفال هن "آيه.إ.م" وشقيقاتها "إسراء"9 أعوام، و"أسماء" 7 أعوام، فيما تجرى عمليات البحث عن المفقودين، مع الدفع بعدد من الغواصين وتكثيف جهود البحث تحت المياه.

وجارى تحرير المحضر بالواقعة والعرض على النيابة .

قوات الإنقاذ النهري أسيوط مياه النيل الشقيقتات مركز البداري

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