افتتاح فرع جديد للقلعة الحمراء في الساحل الشمالي بعروض خاصة لجماهير الأهلي

افتتحت شركة القلعة الحمراء برئاسة محمد كامل، المسؤولة عن تنفيذ مشروع استاد الأهلي، فرعها الجديد في الساحل الشمالي، ضمن سلسلة مشروعاتها المميزة التي تهدف إلى خدمة عشاق النادي الأهلي في مختلف أنحاء الجمهورية.

وجاء الافتتاح وسط أجواء احتفالية مميزة شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا، مع إطلاق عروض صيفية حصرية لزوار الفرع الجديد بالساحل الشمالي، تأكيدًا على حرص القلعة الحمراء على تقديم خدمات استثنائية تليق بجماهير الأهلي.

ويعكس الفرع الجديد رؤية القلعة الحمراء في التوسع والتواجد بالقرب من جمهور الأهلي، مع تقديم خدمات وعروض متكاملة تعبر عن قيمة النادي وتاريخه الكبير.

كما يتيح الفرع فرصة استثنائية لجماهير الأهلي لتخليد أسمائهم على جدران استاد الأهلي، في إطار استكمال مشروع القرن «مدينة القلعة الحمراء»، الذي يجمع بين الرياضة والترفيه والخدمات العصرية لتوفير تجربة فريدة لعشاق الكيان.

والجدير بالذكر أن القلعة الحمراء سبق أن افتتحت فروعًا لها داخل المقرات الأربعة للنادي الأهلي، لتواصل اليوم انتشارها بخطوات ثابتة نحو خدمة جماهيره في كل مكان.