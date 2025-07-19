مصر تحصد ميداليتين جديدتين بالبطولة الأفريقية لألعاب القوى بنيجيريا

تألقت بعثة منتخب مصر لألعاب القوى في البطولة الأفريقية المقامة بمدينة أيسا النيجيرية، بتحقيق ميداليتين جديدتين، ذهبية وفضية، ضمن منافسات رمي الرمح لفئة تحت 18 سنة، وذلك في إطار البطولة التي تستمر حتى 21 يوليو الجاري.

وتمكنت البطلة الصاعدة أسيل أسامة مطاوع من انتزاع الميدالية الذهبية بعد أداء مميز في مسابقة رمي الرمح، فيما توجت زميلتها المصنفة الثانية عالميا ريماس هيثم الوليلي بالميدالية الفضية في نفس المسابقة، لتواصل مصر حصد الإنجازات القارية في ألعاب القوى.

وبهذه النتائج يرتفع رصيد البعثة المصرية إلى 6 ميداليات متنوعة، بواقع ذهبية واحدة، 3 فضيات، و2 برونز، حيث سبق وأن حققت حنين خالد الشبكشي فضية القفز بالزانة (تحت 18 سنة) برقم 3.10 متر، ورشا تامر وفيق فضية القفز بالزانة (تحت 20 سنة) برقم مميز 3.80 متر، كما حصدت ريم تامر رشدي برونزية نفس المسابقة بارتفاع 3.20 متر، وعمار أشرف برونزية دفع الجلة لفئة 20 سنة بمسافة 17.54 متر.

وتعد هذه البعثة الأكبر في تاريخ مشاركات مصر بالبطولات القارية لألعاب القوى، حيث تضم 46 لاعبا ولاعبة، ويترأسها محمد أبو فندي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي، ويقودها فنيا محمد عبد الرؤوف، ومعه المدرب العام وسام سيد.