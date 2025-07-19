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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بخماسية .. الزمالك يتفوق على الشمس في لقاء ودي استعدادا للموسم الجديد

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

فاز فريق الزمالك على نظيره الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.


سجل أهداف الزمالك، سيف الجزيري في الدقيقة الثانية عشرة، وأحمد حمدي في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وأحمد شريف في الدقيقة 53 وناصر منسي في الدقيقة 64، وشيكو بانزا في الدقيقة 81.


بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من،محمد عواد و علي نوفل و حسام عبد المجيد ومصطفى الزناري و هاني ياسر و أحمد حمدي و سيف جعفر وحازم أسامة وأحمد شريف و عمرو ناصر و سيف الجزيري.


جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريقين وتمكن سيف الجزيري من تسجيل هدف التقدم للزمالك في الدقيقة الثانية عشرة، قبل أن يتمكن الشمس من تسجيل هدفين في الدقيقتين 14 و16، ودفع الجهاز الفني للزمالك بمحمود حمدي "الونش" بدلاً من حسام عبد المجيد الذي تعرض لإصابة بكدمة في الوجه.


وتوالت محاولات الزمالك للتعديل، إلا أن الشمس أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 37، قبل أن يتمكن أحمد حمدي من تسجيل الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز الشمس الهدف الرابع في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف برباعية مقابل هدفين.


ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من محمد صبحي ومحمود بنتايج وصلاح مصدق وعمر جابر ونبيل عماد دونجا بدلاً من محمد عواد وعلي نوفل ومصطفى الزناري وهاني ياسر وسيف الجزيري.
وتمكن أحمد شريف من تسجيل الهدف الثالث للأبيض في الدقيقة 53، وتوالت محاولات الزمالك الهجومية من أجل التسجيل.
وفي الدقيقة 60 دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من عبد الله السعيد وناصر ماهر ومحمد شحاتة وشيكو بانزا وناصر منسي بدلاً من سيف جعفر وحازم أسامة وعمرو ناصر وأحمد شريف وأحمد حمدي.


ونجح ناصر منسي في تسجيل الهدف الرابع للزمالك في الدقيقة 64، قبل أن يتمكن شيكو بانزا من تسجيل الهدف الخامس للأبيض في الدقيقة 81، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بخماسية مقابل أربعة أهداف.

الزمالك الزمالك والشمس نادي الزمالك شيكو بانزا ناصر منسي سيف الجزيري أحمد شريف احمد حمدي

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