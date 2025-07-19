قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أنا مظلومة.. هدير عبدالرازق تصرخ لحظة ضبطها في القاهرة الجديدة
أحمد موسى: مصر رقم واحد على مستوى العالم في إنتاج التمور
الأهلي يتواصل مع نجم العربي القطري بديلا محتملا لـ وسام أبوعلي | خاص
أحمد موسى: ترامب أكد أن نهر النيل قلب وروح المصريين وهذه حقيقة
أسرة واحدة .. وفاة 3 من طالبات الأزهر في حادث أليم بمطروح
وفاة الأمير النائم.. نهاية الحكاية التي أبكت الملايين 20 عامًا
أحمد موسى: جولة مرتقبة لوزير الخارجية في عدة دول بغرب أفريقيا
دكاترة كتير مش بتاخد بالها منه .. سبب غير متوقع وراء ارتفاع ضغط الدم
أحمد موسى: مصر والسعودية صمام أمان للشرق الأوسط .. والعلاقة أبدية
100 يوم صحة : 5.47 مليون خدمة طبية مجانية في أربعة أيام
هدية من الخطيب للشركة المنظمة لمعسكر تونس برئاسة خليفة سلطان
أحمد موسى: مصر في قائمة أفضل 10 دول للسياحة في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أيمن الجميل : خطط الإصلاح الاقتصادي توفر مناخا مثاليا للاستثمار الآمن في مصر وتعزز زيادة الإنتاج والصادرات

أيمن الجميل : خطط الإصلاح الاقتصادي توفر مناخا مثاليا للاستثمار الآمن فى مصر وتعزز زيادة الإنتاج والصادرات
أيمن الجميل : خطط الإصلاح الاقتصادي توفر مناخا مثاليا للاستثمار الآمن فى مصر وتعزز زيادة الإنتاج والصادرات

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن خطط الإصلاح الاقتصادي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعمل على توفير مناخ مثالي للاستثمار وبناء الشراكات وإطلاق الأعمال فى مصر ، مع توافر عناصر أساسية مثل الاستقرار والأمن والموقع الجغرافي الاستراتيجي والانفتاح على أسواق ثلاث قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا، الأمر الذى يمثل دوافع كبيرة لكبريات الشركات العالمية للتوسع والانفتاح على هذه الأسواق الكبيرة، خاصة مع حزم التسهيلات الضريبية الممنوحة للمستثمرين والعمل على دعمهم بخريطة استثمارية استرشادية، والاستفادة من المواد الخام والعمالة الرخيصة وسهولة الوصول إلى الأسواق.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية،أن التسهيلات التشريعية والضريبية تعمل على تحفيز مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بمختلف فئاته، للتوجه نحو التوسع فى الأعمال القائمة وتوفير فرص عمل جديدة والمرونة فى التحرك لبناء الشراكات الجديدة وجذب الاستثمارات دون إثقال كاهل الشركات، فى ظل تبسيط الإجراءات وخفض التكاليف وتقليل زمن الإفراج الجمركى وضمان تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة مع الالتزام الكامل بمراجعة شاملة لحقوق الممولين وتعزيزها عبر التشريعات والقرارات من أجل العدالة الضريبية، وهو ما سيكون له بالغ الأثر فى المدى القريب على مستوى تحريك الأسواق وخلق فرص جديدة للاستثمار داخل مصر وإنعاش الحالة الاقتصادية مع تراجع تأثيرات موجات التضخم العالمى على الداخل.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن الإصلاح الاقتصادى الشامل خلال السنوات العشر الماضية، أدى إلى تحسن كبير فى الأداء الاقتصادى وزيادة التنافسية من خلال سياسات مالية متوازنة وتوجه حقيقى لدعم المستثمرين المحليين والخارجيين وتذليل العقبات البيروقراطية أمام قدوم رءوس الأموال إلى مصر سواء لتوسع فى مشروعات قائمة بالفعل أو لإطلاق مشروعات جديدة ، مشيرا إلى أن الصورة الواضحة لدى مجتمع الأعمال فى العالم أن الاقتصاد المصرى حاليا يمتلك بنية نمو تنافسية وسياسات إيجابية قادرة على جذب الاستثمارات الجديدة وتعزيز الثقة وبناء سياسات متكاملة ومستدامة لضمان استمرار التطورات الإيجابية، ورأينا جميعا كيف تحولت مصر إلى نمر اقتصادى على مستوى الدول المصدرة للحاصلات الزراعية فى العالم وعلى مستوى النهضة العمرانية الجديدة وعلى مستوى المقاصد السياحية

وأشار أيمن الجميل، إلى أن السوق المصرى حاليا بفضل الإصلاحات الاقتصادية والمالية، من الأسواق الرائدة فى القطاعات الاستثمارية الجديدة التى تهم العالم أجمع مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات وبصفة خاصة السيارات الكهربائية وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة وغيرها من المشروعات صديقة البيئة والتوجه لاستغلال البيئة البحرية بما يضمن حقوق الأجيال المقبلة، مؤكدا على أن الجهات المعنية بالاستثمار فى مصر تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين الراغبين فى دخول المجالات الاستثمارية الجديدة بالتكامل مع الرؤية الاستراتيجية 2030.

أيمن الجميل الإصلاح الاقتصادى الاستثمار فى مصر Cairo3A زيادة الصادرات رجل الاعمال ايمن الجميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدي البلد .. تفاصيل عاجلة الآن

70 جيجا مجانًا.. قرار عاجل بشأن عملاء الإنترنت الأرضي وخصم 30% من الفاتورة الشهرية

70 جيجا مجانًا.. قرار عاجل بشأن عملاء الإنترنت الأرضي وخصم 30% من الفاتورة الشهرية

الأطفال الخمسه المتوفين بديرمواس

بعد ظهور نفس الأعراض.. نقل والد الأشقاء الخمسة المتوفين بديرمواس لمستشفى أسيوط

وفاة الأمير النائم

وداع الأمير النائم .. نهاية قصة امتدت عشرين عامًا بين الأمل والصمت

مرتب

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

بائع العسلية

من التعاطف إلى الاتهام بالاتجار بالبشر .. القصة الكاملة لـلطفل"بائع العسلية"ووالده

أرشيفية

50 % باقة مجانية.. القومي للاتصالات يقر تعويضات لمتضرري حريق سنترال رمسيس

ترشيحاتنا

محمد السيد بطل مصر في السلاح

محمد السيد لاعب سيف المبارزة يكشف لـ صدى البلد تفاصيل استعداداته لأولمبياد لوس أنجلوس

فتوح

ليه يهرب ويستخبى.. عمرو وهبة يعلق على أزمة فتوح الأخيرة

اليو دايانج

أمير هشام يعلق على قرار الأهلي بشأن أليو ديانج

بالصور

دكاترة كتير مش بتاخد بالها منه .. سبب غير متوقع وراء ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم

افتتاح فرع جديد للقلعة الحمراء في الساحل الشمالي بعروض خاصة لجماهير الأهلي

شركة القلعة الحمراء
شركة القلعة الحمراء
شركة القلعة الحمراء

تامر عبدالمنعم يترأس بعثة "الثقافة" لتمثيلها في العيد القومي المصري باليابان

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم

طريقة عمل كفتة الفراخ المحشية بالجبنة السايحة .. رخيصة ولذيذة ومغذية

كفتة الفراخ
كفتة الفراخ
كفتة الفراخ

فيديو

محمد رمضان

من ضهر راجل .. محمد رمضان يطرح أحدث كليباته الغنائية

هدير عبدالرازق

المخدرات السبب.. محامي زوج هدير عبد الرازق يفجر مفاجآت عن فيديو الضرب

ايمان عبد اللطيف

بيعالجها من الإدمـ.ان.. تفاصيل مثيرة بعد تسريب فيديو هدير عبد الرازق وزوجها

كاميرا تكشف السر

كانا فى علاقه سرية يحتضنان بعضهما .. كاميرا تكشف السر وتفضح رئيس شركة متزوج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد