أيمن الجميل : خطط الإصلاح الاقتصادي توفر مناخا مثاليا للاستثمار الآمن في مصر وتعزز زيادة الإنتاج والصادرات

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن خطط الإصلاح الاقتصادي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعمل على توفير مناخ مثالي للاستثمار وبناء الشراكات وإطلاق الأعمال فى مصر ، مع توافر عناصر أساسية مثل الاستقرار والأمن والموقع الجغرافي الاستراتيجي والانفتاح على أسواق ثلاث قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا، الأمر الذى يمثل دوافع كبيرة لكبريات الشركات العالمية للتوسع والانفتاح على هذه الأسواق الكبيرة، خاصة مع حزم التسهيلات الضريبية الممنوحة للمستثمرين والعمل على دعمهم بخريطة استثمارية استرشادية، والاستفادة من المواد الخام والعمالة الرخيصة وسهولة الوصول إلى الأسواق.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية،أن التسهيلات التشريعية والضريبية تعمل على تحفيز مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بمختلف فئاته، للتوجه نحو التوسع فى الأعمال القائمة وتوفير فرص عمل جديدة والمرونة فى التحرك لبناء الشراكات الجديدة وجذب الاستثمارات دون إثقال كاهل الشركات، فى ظل تبسيط الإجراءات وخفض التكاليف وتقليل زمن الإفراج الجمركى وضمان تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة مع الالتزام الكامل بمراجعة شاملة لحقوق الممولين وتعزيزها عبر التشريعات والقرارات من أجل العدالة الضريبية، وهو ما سيكون له بالغ الأثر فى المدى القريب على مستوى تحريك الأسواق وخلق فرص جديدة للاستثمار داخل مصر وإنعاش الحالة الاقتصادية مع تراجع تأثيرات موجات التضخم العالمى على الداخل.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن الإصلاح الاقتصادى الشامل خلال السنوات العشر الماضية، أدى إلى تحسن كبير فى الأداء الاقتصادى وزيادة التنافسية من خلال سياسات مالية متوازنة وتوجه حقيقى لدعم المستثمرين المحليين والخارجيين وتذليل العقبات البيروقراطية أمام قدوم رءوس الأموال إلى مصر سواء لتوسع فى مشروعات قائمة بالفعل أو لإطلاق مشروعات جديدة ، مشيرا إلى أن الصورة الواضحة لدى مجتمع الأعمال فى العالم أن الاقتصاد المصرى حاليا يمتلك بنية نمو تنافسية وسياسات إيجابية قادرة على جذب الاستثمارات الجديدة وتعزيز الثقة وبناء سياسات متكاملة ومستدامة لضمان استمرار التطورات الإيجابية، ورأينا جميعا كيف تحولت مصر إلى نمر اقتصادى على مستوى الدول المصدرة للحاصلات الزراعية فى العالم وعلى مستوى النهضة العمرانية الجديدة وعلى مستوى المقاصد السياحية

وأشار أيمن الجميل، إلى أن السوق المصرى حاليا بفضل الإصلاحات الاقتصادية والمالية، من الأسواق الرائدة فى القطاعات الاستثمارية الجديدة التى تهم العالم أجمع مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات وبصفة خاصة السيارات الكهربائية وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة وغيرها من المشروعات صديقة البيئة والتوجه لاستغلال البيئة البحرية بما يضمن حقوق الأجيال المقبلة، مؤكدا على أن الجهات المعنية بالاستثمار فى مصر تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين الراغبين فى دخول المجالات الاستثمارية الجديدة بالتكامل مع الرؤية الاستراتيجية 2030.