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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تشييع جثماني صغيرتين غرقتا بنهر النيل في أسيوط

غرق 3 شقيقات بنهر النيل بأسيوط
غرق 3 شقيقات بنهر النيل بأسيوط
إيهاب عمر

شيع أهالي قرية نزلة عطية التابعة لقرية العقال البحري بمركز البداري بمحافظة أسيوط ، اليوم السبت ، جثماني الصغيرتين " آية و سماء " الآتين لقي مصرعهما غرقا بنهر النيل منذ 4 أيام وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها في البحث عن شقيقتهما بنهر النيل  .

غرق 3 شقيقات بنهر النيل 


كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط،تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد ورود  بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بغرق 3 فتيات شقيقات بنهر النيل ناحية قرية نزلة عطية بقرية العقال البحري .
انتقل إلى موقع البلاغ ضباط المركز والإسعاف و قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وتبين من المعاينة والفحص سقوط كلا من " آية أيمن محمد "11 عاما، و شقيقتيها " إسراء أيمن محمد " 9 أعوام ، و " سماء أيمن محمد " 7 أعوام " أثناء قيامهن بغسل أيديهن بنهر النيل.

قوات الإنقاذ تنتشل جثماني شقيقتين 


وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بأسيوط،من انتشال جثماني " آية و سماء " بعد يومين من جهود البحث وجاري اعمال البحث عن شقيقتهما " إسراء " .

والد الضحايا يروي تفاصيل الحادث 

وقال أيمن محمد حسن والد الثلاث أطفال "آيه وإسراء وأسماء" ضحايا الغرق في مياه نهر النيل،  أن المنطقة كان بها جن يسكنها لأن الحادث يتكرر كل سنة وفي نفس المعاد يقع حادث غرق لأطفال في نفس المكان وكان مياه النيل بداخلها شيء ما.
وأكد أن الأطفال الثلاثة كانوا يعملوا على حصاد محصول الجراو بالأرض الزراعية الخاصة بي كعادتهم كل يوم في مساعدتهم لي .


وأضاف الأب أن يوم الواقعة كنت خارج المنزل وشرعوا في الحصاد وعند قرب غروب الشمس بعد انتهائهم من الحصاد ركضن على ضفاف النيل لغسل أيديهم وأرجلهم من الطين الزراعة انزلقت قدم إسراء، فمدت آية يدها لتسحبها، وتبعتها أسماء، بدافع الحب والخوف.

العقال البحري مركز البداري أسيوط نهر النيل قوات الإنقاذ النهري أمن أسيوط

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