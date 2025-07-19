التحريات تكشف تفاصيل عن طليق هدير عبد.الرازق

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة معلومات عن طليق البلوجر هدير عبدالرازق حيث أنه يعمل مهندسا في إحدى الجهات ويبلغ من العمر ٤٣ عاما ومقيم في حي النزهة ومن مواليد الجيزة.

واضاف التحريات أن طليق البلوجر هدير عبدالرازق كان أنهى علاقته بها منذ عام رسميا وان الشقة التي حدثت بها الواقعة هي مملوكة له والكاميرات موجودة في شقته وهو من ركبها وليست سرية.

والقت قوات الأمن بالقاهرة القبض علي البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها.



ومازالت مواقع التواصل الاجتماعي تضج بالفيديوهات المسربة لهدير عبدالرازق وهي تتعرض للضرب المبرح من طليقها السابق ويتبادل الطرفين الاتهامات.