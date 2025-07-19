رسميا.. بيع أحمد عبد القادر للحزم السعودي بـ600 ألف دولار و30% من إعادة البيع

وافق النادي الأهلي على انتقال لاعبه أحمد عبد القادر إلى نادي الحزم السعودي بشكل نهائي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد مفاوضات رسمية انتهت بإبرام اتفاق مبدئي بين الطرفين، يقضي بانتقال اللاعب مقابل 600 ألف دولار، إلى جانب حصول الأهلي على 30% من قيمة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

وجاءت موافقة الأهلي عبر خطاب رسمي وجهه إلى نادي الحزم، أشار فيه إلى ترحيبه بالعرض المقدم بتاريخ 8 يوليو 2025، والذي ينص على سداد المبلغ المتفق عليه على دفعتين متساويتين الأولى في الأول من أغسطس المقبل، والثانية في الأول من نوفمبر من نفس العام، مع التزام الحزم بمنح الأهلي نسبة 30% من أي مقابل مادي يحصل عليه مستقبلاً في حال بيع اللاعب أو فسخ عقده أو تعليقه.

وأكد الأهلي في خطابه أن موافقته تأتي في إطار العلاقات الطيبة التي تجمع الناديين، والحرص المتبادل على التعاون الرياضي المثمر، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أهمية إرسال النسخة الأولية من عقد انتقال اللاعب في أقرب وقت ممكن لمراجعتها، بهدف الانتهاء من جميع الإجراءات الرسمية خلال 48 ساعة من استلام الخطاب.

وشدد النادي الأهلي على أن هذه الموافقة لا تعد عقدًا ملزمًا، ولا ترتب أي التزامات قانونية على النادي، إلا بعد توقيع العقد النهائي بين الطرفين خلال المدة المحددة.

يُذكر أن أحمد عبد القادر، أحد المواهب الشابة التي تألقت مع الأهلي في المواسم الأخيرة، خاض تجربة احترافية سابقة في الدوري التشيكي، ويعد من اللاعبين الذين يتمتعون بقدرات فنية عالية في مركز الجناح، وهو ما دفع نادي الحزم السعودي للتفاوض لضمه بهدف تدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي.