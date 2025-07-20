التعليم: حملة توعوية لشرح نظام البكالوريا للطلاب وأولياء الأمور

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شادي زلطة إنه من الطبيعي عندما يكون هناك نظام جديد للتعليم أن يكون هناك العديد من التساؤلات والاستفسارات.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» والمذاع عبر قناة «النهار» أن الوزارة أطلقت حوار مجتمعي حول نظام التعليم الجديد «البكالوريا» منذ يناير الماضي، وشهد الحوار العديد من الجلسات التي شارك فيها عدد كبير من الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية.

شهادة البكالوريا

وأوضح أنه بعد إقرار قانون التعليم وما تضمنه من مشروع شهادة البكالوريا المصرية، بدأت الوزارة بالفعل حملة توعية سوف تستمر على مدار الأيام المقبلة، وأن كل ما يتعلق بشهادة البكالوريا سيتم الإطلاع عليه من جانب أولياء الأمور.