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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تنفي إجبار خريجي الإعدادية على "البكالوريا المصرية"..وتؤكد: سنتيح الإختيار قريباً

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أنه سيتم إتاحة الاختيار بين الثانوية العامة و البكالوريا المصرية لخريجي الشهادة الإعدادية 2025 قريباً ، بعد التصديق على تعديلات قانون التعليم رسميا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم إجبار أي طالب على الإلتحاق بنظام البكالوريا المصرية ، مشددة على أنه سيكون للطالب حرية اختيار بين النظامين دون أي إجبار من المدرسة

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حملة توعوية حول "شهادة البكالوريا المصرية".

وفي هذا الإطار نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فيديو توضيحي مبسط حول أبرز ملامح منظومة البكالوريا المصرية ، التي سيبدأ تطبيقها اختياريا مع نظام الثانوية العامة على طلاب الصف الاول الثانوي بداية من العام الدراسي المقبل ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أسئلة وإجابات قدمت خلالها وزارة التربية والتعليم شرحا وافيا عن البكالوريا المصرية .

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ما هي المسارات المتاحة في نظام البكالوريا المصرية وهل يمكن التحويل بينها ؟

 

المسارات المتاحة في البكالوريا المصرية هي : ( الهندسة وعلوم الحاسب - الطب وعلوم الحياة - الاداب والفنون - الأعمال ) ، ويجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته بعد انتهاء المسار الأساسي

ما هو نظام الامتحانات في البكالوريا المصرية ؟

الامتحانات في البكالوريا المصرية عبارة عن فرصتين في كل عام دراسي ، موعدها في مايو ويوليو للصف الثاني الثانوي ، و في يونيو وأغسطس في الصف الثالث الثانوي

ويجب دخول الامتحان للمرة الأولى في العام الدراسي المحدد بدون تقديم أو تأخير ، ويسمح بالحصول على فرصة أخرى للامتحان

ما هي رسوم دخول الامتحان في نظام البكالوريا المصرية ؟

دخول الامتحان في البكالوريا المصرية مجاناً للمرة الأولى ، وبعد ذلك بمقابل لمحاولة الامتحان الثانية “حد أقصى 200 جنيه رسم امتحان”

كيف يتم حساب المجموع في نظام البكالوريا المصرية ؟

تحتسب درجة كل مادة من مواد البكالوريا الستة من 100 درجة ، أما المجموع النهائي للطالب فيتحدد بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة

ما مزايا نظام المحاولات المتعددة في البكالوريا المصرية ؟

تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها ، ويتم رصد الدرجة الأعلى في هذه المحاولة

جدير بالذكر أنه قد أكد القانون أن نظام البكالوريا هو نظام اختياري مجاني، يتاح فقط للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز للطالب التحويل منه أو إليه خلال سنوات الدراسة الثلاث، ما يعكس الطابع الخاص للنظام كمنظومة تعليمية متكاملة ومستقلة عن المسارين الآخرين.

وتنص المادة (37) مكررًا من التعديلات على أن مدة الدراسة بالنظام ثلاث سنوات، ويمنح الطالب في نهايتها شهادة تعادل الثانوية العامة، على أن يصدر قرار من وزير التربية والتعليم ـ بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ـ لتحديد قواعد القبول، والمسارات الدراسية، ونظم الامتحانات.

وتُجرى امتحانات البكالوريا في نهاية كل عام دراسي، وتشمل المقررات التي تدخل في حساب المجموع النهائي، ويتم عقد الامتحانات على دورين، ما يسمح بإتاحة فرصة تحسين أو اجتياز المقررات في حال التعثر.

من يضع القواعد والمناهج وشروط الإعادة؟

وفقًا للقانون، فإن وزير التربية والتعليم، بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، هو من يُصدر القرارات المنظمة لـ :

الأقسام والمسارات الدراسية.

المناهج والمقررات والمواد الأساسية والاختيارية.

نظم التقييم والدرجات وحدود النجاح.

عدد مرات التقدم للامتحان وقواعد الإعادة.

فئات الرسوم والحدود القصوى لها.

وبالتالي، فإن القرارات الوزارية المرتقبة هي التي ستحدد بالتفصيل شروط إعادة الامتحان، وهل هناك عدد أقصى للمحاولات، وهل يتم احتساب درجات أعلى محاولة، أم المتوسط، وغيرها من التفاصيل التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور.

شهادة مفصلة بدرجات الطالب ومحاولاته

ميزة لافتة في النظام الجديد أن شهادة البكالوريا النهائية، التي تُمنح بعد اجتياز السنوات الثلاث، ستتضمن تفاصيل دقيقة توثق:

  • نتيجة كل مقرر درسه الطالب.
  • عدد المحاولات التي تقدم فيها للامتحان.
  • تاريخ كل محاولة.
  • الدرجة التي حصل عليها في كل محاولة.


وهو ما نصت عليه المادة (37 مكررًا 3)، ما يعكس شفافية النظام ويمنح الجامعات وأصحابالعمل نظرة شاملة على أداء الطالب، بما يضمن الوضوح ويُحفز على الجدية من أول محاولة.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

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