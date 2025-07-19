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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إحالة عامل للمفتى لاتهامه و3 آخرين بإنهاء حياة سائق توك توك فى القليوبية

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض، إحالة أوراق المتهم الأول بقضية اتهام 4 أشخاص بقتل سائق توك توك باستخدام سلاح أبيض "كتر"، لسرقة مركبته بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، وحددت جلسة اليوم الأول من دور شهر سبتمبر 2025 للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.


تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2783 لسنة 2024 جنح قسم الخانكة، والمقيدة برقم 4015 لسنة 2024 كلى شمال بنها، أن المتهمين "عبد الرحمن ر ع"، محبوس، وشقيقه "أحمد ر ع"، محبوس، و"عمرو ا م"، محبوس، و"محمد م ع"، محبوس، لأنهم فى يوم 29 / 3 / 2024، بدائرة قسم الخانكة محافظة القليوبية، المتهم الأول قتل المجنى عليه عبد الحميد عطية عبد الراضى أبو الحسن، عمداً مع سبق الإصرار.


وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل كل من يحول دون تنفيذ مشروعه الإجرامي، ألا وهو سرقة إحدى الدراجات النارية كرها عن قائدها، وأعد لذلك الغرض سلاحاً أبيض قاطع "كثر"، أمده به بقية المتهمين، ونفإذاً لمخططه الإجرامي انتقل لمكان الواقعة حيث تصادف حضور المجنى عليه مستقل دراجته النارية "التوك توك"، فاستوقفه المتهم وتحايل عليه لتوصيله لإحدى الطرق النائية وما أن أتيحت له الفرصة حتى أجهز على المجنى عليه وعاجله بضربه باستخدام السلاح الأبيض حوزته، استقرت فى عنقه فأحدث به إصابته المبينة والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتى أودت بحياته قاصداً من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، إلى أنه ارتكبت تلك الجناية تأهيلا وتسهيلاً لارتكاب جنحة أخرى، حيث أنه شرع فى سرقة الدراجة النارية "التوك توك " المملوك للمجنى عليه عبد الحميد عطية عبد الراضى أبو الحسن، حال حمله لسلاح أبيض، إلا أنه خاب أثر جريمته تسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه متلبساً بجريمته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، والمؤثمة لمواد من قانون العقوبات.


واستطرد، أن المتهم من الثانى حتى الرابع اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكابه الجريمة محل الواقعة بأن اتفقوا على مشروعهم الإجرامى ألا وهو سرقة إحدى الدراجات النارية كرها عن قائدها وقسموا الأدوار بينهم، فنال المتهم دور ألفاعل الأصلى قابلين كافة النتائج المحتملة لمشروعهم الإجرامى بما فيها، قتل الضحية إذا اعترض مشروعهم الإجرامي، وساعدوه بأن أمدوا المتهم الأول بالسلاح الأبيض "قاطع كثر"، ليعاونه فى جريمته وترتب على ذلك قيام المتهم الأول بإرتكاب جريمته على النحو المبين مسبقاً وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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