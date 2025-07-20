إسرائيل تقترح 3 دول جديدة لتهجير الفلسطينيين إليها

قال اللواء محمد عبد المنعم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق، إن الأسبوع الماضي شهد اجتماعا بين مندوب الرئيس الأمريكي لشئون الشرق الأوسط ستيفن ويكتوف، ورئيس الموساد، وحاول الأخير إقناعه بأن تساعد الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل في مساعدة 3 دول على استقبال الفلسطينيين.

مساعدات لدول استعدادا لاستقبال الفلسطينيين

وأوضح اللواء محمد عبد المنعم، خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن الدول الثلاثة هي إندونيسيا وإثيوبيا وليبيا، على أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات لاستقبال السكان الفلسطينيين.

وأكد أن الأمر مُرتَّب، وإسرائيل تحاول إقامة المدينة الإنسانية خلال 60 يوما المقررة لوقف إطلاق النار، لافتا إلى أن تلك الفترة يريد الاحتلال خلالها استعادة الأسرى، وإقامة المدينة، وعقب انتهاء تلك الفترة سيستكمل القتال ضد حماس.