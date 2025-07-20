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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يرفض عرض الحزم السعودي للتعاقد مع أليو ديانج.. ناقد يكشف التفاصيل

أليو ديانج
أليو ديانج
علا محمد

كشف الناقد الرياضي فتحي سند عن رفض الأهلي العرض المقدم من نادي الحزم السعودي للتعاقد مع أليو ديانج.

وكتب فتحي سند عبر التواصل الاجتماعي فيسبوك :"الأهلي يرفض العرض المقدم من نادي الحزم السعودي للتعاقد مع أليو ديانج..".

وأضاف: "الأهلي أرسل خطابًا رسميًا اليوم إلى إدارة نادي الحزم، أكد خلاله تمسكه بخدمات اللاعب، وعدم وجود نية للاستغناء عنه أو عرضه للبيع في الفترة الحالية".

وطلب المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، عقد جلسة خاصة مع المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، لحسم مستقبله مع الفريق خلال الموسم المقبل، مؤكدًا أن موافقته على تمديد وتعديل عقده مرتبط بمكانته في حسابات الجهاز الفني.

ووفقًا لمصدر داخل النادي الأهلي، فإن ديانج أبدى ترحيبه بالبقاء مع الأهلي وتمديد عقده، شريطة التأكد من حاجة المدرب لجهوده، وأنه سيكون عنصرًا أساسيًا في خطط الفريق، على عكس ما حدث في الفترة الأخيرة تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، الذي أبعده عن التشكيل الأساسي، وهو ما دفع اللاعب للرحيل الصيف الماضي على سبيل الإعارة إلى نادي الخلود السعودي.

وأوضح اللاعب أنه لا يرغب في الاستمرار كخيار بديل، خاصة مع تكدس خط الوسط بالعديد من اللاعبين، مشيرًا إلى أنه يمتلك عروضًا قوية من أندية خليجية تسعى للتعاقد معه ومنحه دورًا أساسيًا، وهو ما يجعله يفضل الرحيل حال لم يحصل على فرصة حقيقية مع الأهلي.

من جانبه، أكد مصدر بالجهاز الفني للأهلي أن المدرب ريبيرو يفضل الإبقاء على ديانج، بعدما قدم مستوى مميز في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة بأمريكا، عندما تم الاعتماد عليه وظهر بأداء لافت.

رفض الأهلي العرض نادي الحزم السعودي أليو ديانج

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