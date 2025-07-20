بعد ظهورها الأخير.. نيكول سابا تثير الجدل بقوامها الممشوق

شاركت الفنانة نيكول سابا، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام مجموعه من صورها الجديدة.

وتألقت نيكول سابا، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا كب مشجر بألوان الصيف وهو ما جعل إطلالتها مميزة وملفتة.

وتعتمد نيكول سابا أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صورها التى ابرزت قوامها الممشوق..