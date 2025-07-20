قبل الإعلان الرسمي.. مقطع فيديو في مباراة ودية يكشف عن صفقة الزمالك

كشفت إحدى المنصات الرسمية التابعة لنادي الزمالك عن تعاقد النادي مع الجناح الفلسطيني آدم كايد، دون إعلان رسمي، بعد ظهوره في مقطع فيديو خاص بالمباراة الودية التي جمعت الفريق أمام نادي الشمس، وانتهت بفوز الزمالك 5-4.

وظهر اللاعب مرتديًا قميص الزمالك خلال جلوسه علي دكة البدلاء في اللقاء، ما أثار حالة من الجدل بين الجماهير، خاصة أن النادي لم يُعلن حتى الآن عن إتمام الصفقة ضمن قنواته الرسمية أو عبر بيانات توضيحية، في ظل توجه الإدارة خلال الفترة الأخيرة لتقديم صفقاتها الجديدة بأسلوب احترافي ومميز عبر وسائل التواصل الاجتماعي

ويُعد ظهور آدم كايد بمثابة إعلان غير مباشر عن الصفقة، في انتظار تأكيد رسمي من إدارة النادي خلال الساعات المقبلة، وسط ترقب جماهيري واسع لمعرفة تفاصيل التعاقد ومدة العقد.

صفقة ادم كايد:

وكان مسئولو الزمالك قد توصلوا إلى اتفاق نهائي مع اللاعب على الانتقال إلى القلعة البيضاء في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن ينتظم اللاعب مباشرة في معسكر الفريق المقام حالياً في العاصمة الإدارية، استعداداً لانطلاق الموسم.



