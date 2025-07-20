قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي: إبلاغ عائلات المحتجزين بتجاوز عقبات كبيرة في مفاوضات صفقة التبادل
الزراعة تصدر أكثر من 13 ألف ترخيص تشغيل لأنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني
أحمد موسى يفتح النار على «المرزوقي»: إخوانجي مرتزق ويكذب مقابل التمويل
تنويه هام بشأن امتحان المتقدمين لشغل وظائف بالهيئة القومية للبريد
مصدر أمني رفيع بالاحتلال: الجيش يعارض نتنياهو ويطالبه بالتوصل لاتفاق بشأن غزة
لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور
رسامة شمامسة جدد بمطاي على يد الأنبا جوارجيوس أسقف الإيبارشية
6 شهداء في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم
بدأ العد التنازلي.. متى ينتهي الصيف رسميًا في مصر وتترجع الحرارة؟
طويل التيلة يحافظ هل مكانته العالمية.. مصر تزرع 195 ألف فدان هذا الموسم
أذكار الصباح مكتوبة.. رددها واغتنم فضلها وحصن نفسك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل الإعلان الرسمي.. مقطع فيديو في مباراة ودية يكشف عن صفقة الزمالك

الزمالك
الزمالك
منار نور

كشفت إحدى المنصات الرسمية التابعة لنادي الزمالك عن تعاقد النادي مع الجناح الفلسطيني آدم كايد، دون إعلان رسمي، بعد ظهوره في مقطع فيديو خاص بالمباراة الودية التي جمعت الفريق أمام نادي الشمس، وانتهت بفوز الزمالك  5-4.

وظهر اللاعب مرتديًا قميص الزمالك خلال جلوسه علي دكة البدلاء  في اللقاء، ما أثار حالة من الجدل بين الجماهير، خاصة أن النادي لم يُعلن حتى الآن عن إتمام الصفقة ضمن قنواته الرسمية أو عبر بيانات توضيحية، في ظل توجه الإدارة خلال الفترة الأخيرة لتقديم صفقاتها الجديدة بأسلوب احترافي ومميز عبر وسائل التواصل الاجتماعي

ويُعد ظهور آدم كايد بمثابة إعلان غير مباشر عن الصفقة، في انتظار تأكيد رسمي من إدارة النادي خلال الساعات المقبلة، وسط ترقب جماهيري واسع لمعرفة تفاصيل التعاقد ومدة العقد.

صفقة ادم كايد: 

وكان مسئولو الزمالك قد توصلوا إلى اتفاق نهائي مع اللاعب على الانتقال إلى القلعة البيضاء في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن ينتظم اللاعب مباشرة في معسكر الفريق المقام حالياً في العاصمة الإدارية، استعداداً لانطلاق الموسم.


 

صفقات الزمالك ادم كايد الزمالك الجناح الفلسطيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر الآن بعد الزيادة محلي ومستورد

أسعار السجائر الآن بعد الزيادة محلي ومستورد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

نتيجة الثانوية العامة

بدأ العدّ التنازلي .. الموعد النهائي لـ نتيجة الثانوية العامة

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

بعد بلاغ الفنانة أسماء جلال.. القبض على مصفف شعر شهير

بعد بلاغ أسماء جلال .. القبض على مصفف شعر شهير

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

ترشيحاتنا

جثة - أرشيفية

تركته حبيبته فاختار الرحيل.. القصة الكاملة لمصرع شاب سوداني بمدينة نصر

أرشيفية

بدء جلسة محاكمة سعد الصغير في اتهامه بسرقة أغنية الأسد

الحادث

سقوط سيارة فى حفرة عميقة ونجاة سائقها بالمعادي.. صور

بالصور

انسى النمل طول الصيف.. خلطة سحرية من مكونين تخلصك منه للأبد

النمل
النمل
النمل

بفستان كورشيه.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

بفستان كورشيه.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بفستان كورشيه.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بفستان كورشيه.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

تو بيس .. نيكول سابا تشعل السوشيال ميديا بفستان مكشوف والسعر مفاجأة

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

برفقة ابنها .. جوري بكر تستمتع بإجازتها الصيفية

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد