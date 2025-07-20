مطار مرسى علم يستقبل 33 رحلة اليوم وارتفاع ملحوظ في إشغالات الفنادق

استقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، 33 رحلة طيران دولية، أغلبها من الدول الأوروبية، ضمن جدول تشغيل أسبوعي يشمل 175 رحلة حتى يوم الجمعة المقبل، بزيادة رحلة واحدة مقارنة بالأسبوع الماضي، مما يعكس استمرار الانتعاش في الحركة السياحية بالمنطقة.

نسب إشغال مرتفعة بفنادق مرسى علم

أظهرت مؤشرات الحجوزات السياحية ارتفاعًا في نسب الإشغال بالفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم، بالتزامن مع زيادة عدد الرحلات الوافدة، ما يعزز من حيوية القطاع السياحي في المدينة خلال موسم الصيف.

وتقوم سلطات مطار مرسى علم الدولي بتسهيل إجراءات الوصول للسياح القادمين، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية، قبل نقلهم إلى مقار إقامتهم بالقرى والفنادق السياحية على شواطئ البحر الأحمر.

تنوع الرحلات والجنسيات القادمة اليوم

وحسب جداول التشغيل، توزعت الرحلات الوافدة اليوم على عدد من الدول، حيث وصلت 6 رحلات من التشيك، ورحلة من سلوفاكيا، و15 رحلة من بولندا، ورحلتان من النمسا، ورحلة من هولندا، و5 رحلات من إيطاليا، ورحلتان من ألمانيا، ورحلة من بلجيكا، ما يعكس تنوع الأسواق السياحية التي يقبل منها الزوار على مرسى علم.

175 رحلة أسبوعيًا من 15 دولة

ويُذكر أن مطار مرسى علم يستقبل خلال الأسبوع الجاري، بدءًا من أمس السبت وحتى الجمعة المقبل، 175 رحلة طيران دولية من 15 دولة، أبرزها بولندا، ألمانيا، التشيك، هولندا، بلجيكا، إيطاليا، إلى جانب دول أخرى، وهو ما يشير إلى مكانة المدينة كوجهة مفضلة للسياحة الشاطئية.