برلمانية: مؤشرات قوية لاستقرار الاقتصاد الكلي.. وإشراك القطاع الخاص يجدد ثقة المستثمرين

ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات وزير المالية بشأن مضاعفة الجهود لتحسين الآداء الاقتصادي للدولة، مؤكدة أن تعميق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الدولة والقطاع الخاص من شأنه أن يجدد ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

و أكدت "الكسان" فى تصريح خاص " صدى البلد" أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تحرص على دعم مسار تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتطوير الأداء بشكل أكبر من أجل تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.



وشددت عضو النواب على ضرورة خلق الفرص لدمج الاقتصاد غير الرسمى ، إلى جانب خلق آليات فعالة فى التغلب على التحديات، وفتح آفاق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتجدر الاشارة إلى أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم مضاعفة جهود تحسين الأداء الاقتصادى من خلال سياسات مالية متوازنة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن مصر ليست في منافسة مع أحد، بل نسعى لزيادة تنافسية اقتصادنا ودعم جهود التنمية والنمو الاقتصادي، وندعو المستثمرين المحليين والدوليين للاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية المتاحة بمصر بوصفها منفذًا للعديد من الدول.

كما أشار "كجوك " إلى أن مصر لديها «بنية نمو تنافسية»، وسياسات متسقة، وسنعمل على جذب استثمارات جديدة مع توطين التصنيع والتكنولوجيا، وأننا ملتزمون بتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ خطط إصلاح حقيقية وملموسة .