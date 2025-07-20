اللي اتلسع من الشوربة.. تعليق شوبير على أزمة فتوح وموقف الزمالك

وجّه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات لاذعة للاعب أحمد فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، على خلفية ظهوره في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي، رغم حصوله على إذن من النادي لزيارة أحد أقاربه المريض، مؤكدًا أن ما حدث يُعد استخفافًا بثقة الإدارة والجماهير.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي:"قصة فتوح تذكرني بالمثل الشعبي: اللي اتلسع من الشوربة بينفخ في الزبادي، لكن فتوح بيشرب الشوربة وهي مولعة، لدرجة أنها بتحرق لسانه وتسبب له مشاكل كبيرة".



وأشاد شوبير بطريقة تعامل إدارة الزمالك مع اللاعب في أزمته السابقة، مؤكدًا أن النادي وقف بجانبه فنيًا ونفسيًا حتى عاد بقوة إلى المشاركة في المباريات.



وأضاف:"الزمالك تصرف باحترافية في الصيف الماضي، واليوم منحك إذنًا لأسباب عائلية، وفجأة يظهر لك فيديو في حفلة! لو كنت عايز تحضر حفلة، قل للنادي، لكن ماينفعش تستخف بثقة الناس".



وتابع شوبير:"أنت لاعب دولي وتمثل منتخب مصر، ولا يصح التوفيق بين الكرة والسهر، خصوصًا في نادٍ بحجم الزمالك".



واختتم حديثه مؤيدًا موقف إدارة الزمالك:"قرار إيقاف فتوح وتغريمه مليون جنيه ثم إحالته للتحقيق، خطوة قوية، وزي ما بيقول المثل: اضرب المربوط يخاف السايب".