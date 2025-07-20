قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما معنى طوبى في قول النبي طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا؟
انخفض عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
شوبير يعلن رحيل وسام أبوعلى للدوري الأمريكي
دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لوقف تراخيص حفل ترافيس سكوت في الأهرامات
أحمد حسن: حسن شحاتة عاقبني في 2006 بسبب ميدو
رئيس الوزراء: دور جهاز تنمية المشروعات محوري في دعم وتعزيز رواد الأعمال والمبتكرين
فى تبادل إطلاق مع عناصر حسم الارهابية.. ننشر صورة المواطن شهيد عملية بولاق
وزير الدفاع الإسرائيلي: لا نثق بالشرع وجنوب سوريا سيظل منطقة منزوعة السلاح
انفوجراف| صندوق مكافحة الإدمان يقدم الخدمات العلاجية لـ 71673 مريض إدمان جديد ومتابعة خلال 6 أشهر
الرئيس السيسي والأمين العام لجامعة الدول العربية يناقشان تطورات الأوضاع في غزة والضفة
فريق التدخل السريع تعامل مع 780 بلاغا خلال شهر يونيو والنصف الأول من يوليو
الرئيس السيسي: مصر تواصل جهودها المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اللي اتلسع من الشوربة.. تعليق شوبير على أزمة فتوح وموقف الزمالك

فتوح
فتوح
منار نور

وجّه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات لاذعة للاعب أحمد فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، على خلفية ظهوره في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي، رغم حصوله على إذن من النادي لزيارة أحد أقاربه المريض، مؤكدًا أن ما حدث يُعد استخفافًا بثقة الإدارة والجماهير.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي:"قصة فتوح تذكرني بالمثل الشعبي: اللي اتلسع من الشوربة بينفخ في الزبادي، لكن فتوح بيشرب الشوربة وهي مولعة، لدرجة أنها بتحرق لسانه وتسبب له مشاكل كبيرة".


وأشاد شوبير بطريقة تعامل إدارة الزمالك مع اللاعب في أزمته السابقة، مؤكدًا أن النادي وقف بجانبه فنيًا ونفسيًا حتى عاد بقوة إلى المشاركة في المباريات.


وأضاف:"الزمالك تصرف باحترافية في الصيف الماضي، واليوم منحك إذنًا لأسباب عائلية، وفجأة يظهر لك فيديو في حفلة! لو كنت عايز تحضر حفلة، قل للنادي، لكن ماينفعش تستخف بثقة الناس".


وتابع شوبير:"أنت لاعب دولي وتمثل منتخب مصر، ولا يصح التوفيق بين الكرة والسهر، خصوصًا في نادٍ بحجم الزمالك".


واختتم حديثه مؤيدًا موقف إدارة الزمالك:"قرار إيقاف فتوح وتغريمه مليون جنيه ثم إحالته للتحقيق، خطوة قوية، وزي ما بيقول المثل: اضرب المربوط يخاف السايب".

شوبير احمد فتوح الزمالك عقوبة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

أرشيفية

طالبة تُنهي حياتها بـ«حبة غلة» بعد وفاة والدها وزواج والدتها في المرج

نقد أجنبي

الحد الأقصى لأوراق النقد المحمولة أثناء السفر للخارج.. اعرف كام؟

يحيى موسى وعلاء السماحي

من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية

ترشيحاتنا

الهام شاهين

إلهام شاهين تنشر صورة مع ابنة شقيقتها: بقت طعمة ولها سحر جديد

آمال ماهر

حاجة غير.. آمال ماهر تتصدر التريند بألبومها الجديد قبل طرحه بساعات

روبي - أحمد سعد

أحمد سعد وروبي يتألقان بحفل الساحل الشمالي

بالصور

ابنة ماجد المصرى تخطف الأنظار مع زوجها بإطلالة جذابة| شاهد

ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة

19 عامًا في غيبوبة.. ماذا كان يدور داخل جسد الأمير النائم؟

الامير النائم
الامير النائم
الامير النائم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟

حلوي أهل الخليج .. طريقة عمل كيكة الدخن بالزبادي

كيكة الدخن
كيكة الدخن
كيكة الدخن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد