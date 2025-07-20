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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن: لا نية لدى الزمالك للاستغناء عن سيف الجزيري

سيف الجزيرى
سيف الجزيرى
منار نور

كشف اللاعب الدولي السابق والإعلامي أحمد حسن عن تفاصيل جديدة بشأن مستقبل المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري مع نادي الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب لا يزال مستمرًا مع الفريق بشكل طبيعي، ولا توجد نية حالية للاستغناء عنه.

وقال أحمد حسن، عبر صفحاته الرسمية نقلًا عن مصدر داخل النادي:"إدارة الزمالك لم تطلب من الجزيري جلب أي عرض للرحيل عن الفريق، واللاعب مستمر بشكل طبيعي حتى الآن " . 

في سياق آخر أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن الجدل لا يزال مستمرًا داخل نادي الزمالك بشأن مستقبل المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، في ظل تحركات القلعة البيضاء للتعاقد مع مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهو ما قد يُمهّد لرحيل الجزيري عن الفريق.

وقال شلبي، خلال تقديمه برنامج "يا مساء الأنوار" على شاشة "MBC مصر 2"، إننا تواصلنا مع سيف الدين الجزيري خلال الساعات القليلة الماضية، في محاولة لمعرفة موقفه من هذه الأنباء، إلا أن اللاعب التزم الصمت ورفض الإدلاء بأي تصريحات.

ونقل شلبي على لسان الجزيري: "أنا راجل بتاع مستطيل أخضر.. روح لوكيلي أو لإدارة النادي واسأل عن أي استفسارات، أنا مركز في الملعب ومعنديش أي معلومات أو حاجة أقولها".

وأضاف شلبي: "أحترم جدًا إجابة سيف الجزيري، اللاعب يبدو مركزًا تمامًا في عمله داخل الملعب، وهو ما يعكس احترافيته، خاصة أن عقده مع الزمالك لا يزال يتبقى فيه موسمان".

احمد حسن سيف الجزيرى الزمالك

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