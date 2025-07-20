أحمد شوبير: بيان اتحاد الكرة الفلسطيني متسرع .. والأهلي خرج مستفيدًا

علّق الإعلامي أحمد شوبير على أزمة رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي عن النادي الأهلي، بعد موافقة النادي على انتقاله إلى كولومبوس كرو الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مؤكدًا أن اللاعب فضّل مستقبله المهني وفقًا لقناعاته الأوروبية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية:"الأهلي مش هيقدر يعوض وسام أبو علي بسهولة، لأنه مهاجم استثنائي لكن الرحيل كان برغبة اللاعب، وقالي نصًا: أنا عندي عروض وهمشي، وده راجع لأنه لاعب أوروبي نشأ وتربى على ثقافة مصلحتي أولاً، رغم حبه الكبير للأهلي وجماهيره".



وأشار شوبير إلى أن هناك دروسًا مستفادة من هذه القصة، موضحًا:"أول حاجة: اللي ميعرفش ميتدخلش، في ناس ملهاش علاقة وبتتكلم وتصدر بيانات من غير ما تبقى فاهمة حاجة. وده اللي حصل مع بيان الاتحاد الفلسطيني"



وانتقد شوبير البيان الصادر عن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، قائلاً:"معجبنيش البيان إطلاقًا، وأتفهم إنه نابع من حماس، لكن كان ملوش لازمة. اللي أنقذ الموقف هو تدخل أحمد مجاهد وتم حذف البيان، لأنه كان تصرف متسرع من البداية".



وقال شوبير :"النادي الأهلي ما استجابش لأي ضغوط، وكان عنده موقف قوي، وأنهى الصفقة بالشكل اللي يرضيه، وحصل على امتيازات مالية وفنية كبيرة".



وأضاف:"وسام مش هيعيش نجوميته اللي عاشها في الأهلي في أي مكان تاني، وده شيء يحسب لإدارته".



واختتم شوبير حديثه بالإشادة بمدير التعاقدات محمد رمضان:"لو ماكنش محمد رمضان عدل عقد وسام لحد 2029، ماكنش الأهلي قدر يتفاوض بالقوة دي ودي تحسب له كمدير رياضي ذكي".