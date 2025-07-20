يبحث عن مصلحته.. شوبير يكشف عن تفاصيل حديثه مع وسام أبو علي

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق أن النادي سيواجه صعوبة كبيرة في تعويض رحيل وسام أبو علي خاصة وأنه للاعب ذو إمكانيات ووقيمة فنية عالية .

وقال شوبير في تصريحات اذاعية: "هل يمكن للأهلي تعويض وسام أبو علي؟ بالفم المليان: لا، فالتعاقد مع مهاجم بهذه الجودة لا يتكرر كثيرًا".

وأضاف شوبير أن وسام أبو علي ترك بصمة واضحة في الأهلي، قائلًا: "لا شك أن الأهلي استفاد كثيرًا من اسم وسام، وتأثيره كان واضحًا داخل الملعب وبين زملائه".

وكشف شوبير عن تفاصيل حواره مع وسام أبو علي في الولايات المتحدة، قائلاً: "خلال لقائي مع وسام في أمريكا، أكد لي بشكل مباشر أنه سيرحل، وأوضح أنه يعتز بهويته الفلسطينية، لكنه نشأ في بيئة أوروبية، ويبحث عن مصلحته المهنية".

وتابع: "وسام عبّر عن حبه الكبير لجماهير الأهلي، وقال إنه كان معتادًا على اللعب أمام 3 آلاف مشجع، لكن الأجواء الجماهيرية في ملعب الأهلي كانت بالنسبة له أقرب إلى الخيال".