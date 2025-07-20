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أحمد حسن: حسن شحاتة عاقبني في 2006 بسبب ميدو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن : حسن شحاته عاقبنى في 2006 بسبب ميدو

أحمد حسن
أحمد حسن
حسن العمدة

كشف أحمد حسن كابتن منتخب مصر الأسبق عن تعرضه لعقوبة في بطولة الأمم الافريقيى 2006 التي أقيمت بمصر بسبب أحمد حسام ميدو زميله وقتها.

وقال الصقر أحمد حسن خلال تواجده ضيفا مع عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية :"في 2006 كنت أنا رقم 1 في تسديد ركلات الجزاء وجه لمنتخب مصر ركلة جزاء ولقيت ميدو واقف عايز يلعبها".

ويضيف الصقر :"سبتها ليه وضاعت بس قدرت في الاخر أسجلها هدف، كابتن حسن شحاته عاقبنى وقتها وقالى دا دورك تشوط ركلات الجزاء ليه سبتها ليه واتعاقبت رغم انها دخلت جول".

وتابع أحمد حسن :"اللاعب لازم يلتزم بقرارات الجهاز الفني رغم انى وقتها مكنتش عايز ازعل ميدو سجل في الماتش اللى قبله وعايز يكمل ويبقى الهداف بس دا مش صح ، النظام نظام".

وتمكن منتخب مصر بقيادة المعلم حسن شحاتة، من تحقيق لقب بطولة كأس أمم إفريقيا 2006 التي أُقيمت في القاهرة، بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة النهائية.

أحمد حسن منتخب مصر أحمد حسام ميدو ميدو حسن شحاته

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