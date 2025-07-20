الجيل: اليقظة الأمنية وتفاني رجال الشرطة أنقذ البلاد من كارثة حقيقية

وجّه المهندس إيهاب محمود، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بمحافظة الإسكندرية، تحية إجلال وتقدير لرجال وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني بعد إحباط المُخطط الإرهابي لحركة “حسم” التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والذي كان يستهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد منشآت أمنية واقتصادية داخل البلاد، مؤكدًا أن اليقظة الأمنية وتفاني رجال الشرطة هما السبب في إنقاذ البلاد من كارثة حقيقية.



وقال "محمود"، في بيان، إن ما قدمه رجال الأمن الوطني من جهد استخباراتي وتحقيقات دقيقة يُثبت أن مصر محروسة بعيون لا تنام، ورجال لا يعرفون الراحة، ويقدمون أرواحهم فداء لهذا الوطن، موضحً أن هذه العملية أنقذت العشرات وربما المئات من الأرواح، وأوقفت نزيف دماء كان مخططًا أن يتفجّر في شوارعنا.



ووجه رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب "الجيل الديمقراطي" بمحافظة الإسكندرية، رسالة قوية لهؤلاء الخونة والإرهابيين قائلًا: "من يظن أن مصر يُمكن أن تُعاد إلى زمن المفخخات والانفجارات فهو واهم العهد تغيّر، والقيادة السياسية الحالية بدعم من مؤسسات الدولة – وعلى رأسها المؤسسة الأمنية – لن تسمح بذلك، والرد سيأتي قبل أن يتنفس الإرهاب، والمصير معروف الهلاك والخزي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المصريين".



ودعا جموع الشعب المصري إلى الالتفاف والاصطفاف حول مؤسسات الدولة، ودعمها في معركتها المستمرة ضد الإرهاب، مشيرًا إلى أن الأمن والاستقرار هما أساس أي تنمية اقتصادية، أو مستقبل مشرق للأجيال القادمة.