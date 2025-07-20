محمد عبد الجليل : جراديشار غير مقنع .. ولابد من التعاقد مع مهاجم مميز

طالب محمد عبد الجليل نجم الأهلي السابق من من مسؤولي الأهلي، بضرورة التعاقد مع مهاجم قوي بديل لوسام أبو علي.

وقال عبد الجليل في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: بكل صراحة أن جراديشار ليس الأنسب لقيادة هجوم الأهلي في الوقت الحالي

وأضاف: جراديشار لن يعوض رحيل وسام أبو علي في الوقت الحالي ولا محمد شريف، وأرى أن الأهلي بحاجة إلى التعاقد مع مصطفى محمد هو الأنسب في الوقت الحالي.

وواصل: الاهلي سيصنع 30 من وسام أبو علي، واللاعب لم يكن معروفا والأهلي من صنع اللاعب، وأرى أن جنسية اللاعب هي من أثارت تعاطفنا الكبير معه ودعم الجمهور الأهلاوي له.

وتابع: الاهلي بيعمل من الفسيخ شربات، واي لاعب بيجيب جولين مع الاهلي بيروح لحتة تانية، ولكن وسام ابو علي مهاجم مميز، وانا مش عارف اتعاطف معاه ولا لا.