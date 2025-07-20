فلسطين.. ارتفاع عدد ضحايا "مصائد الموت" إلى 995 شهيدًا

أفادت وكالة أنباء "وفا"، اليوم الأحد، بارتفاع عدد ضحايا ما يُعرف بـ"مصائد الموت"، وهي مناطق توزيع المساعدات التي تستهدفها قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى995 شهيدًا، و6,011 إصابة، بالإضافة إلى 45 مفقودًا، وذلك منذ السابع والعشرين من مايو الماضي وحتى اليوم، و ذلك بحسب مصادر طبية في قطاع غزة.

وأكدت المصادر أن الضحايا جميعهم من المدنيين، ممن حاولوا الوصول إلى المساعدات الغذائية، قبل أن تتحول أماكن توزيعها إلى ساحات قتل وقنص مباشر من قبل قوات الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان.



ووفق وزارة الصحة في غزة، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 58,895 شهيدًا و140,980 مصابًا، وسط استمرار القصف المكثف ومنع فرق الإنقاذ من الوصول إلى الضحايا، حيث ما يزال عدد كبير منهم تحت الأنقاض وفي الطرقات، دون إمكانية إخلائهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، وسط تحذيرات أممية من كارثة وشيكة تطال ملايين الفلسطينيين المحاصرين، في ظل استمرار استهداف مناطق الإيواء وتوزيع المساعدات، وإغلاق المعابر، ومنع دخول المواد الإغاثية والطبية.

وفي سياق متصل، استُشهد مواطن، مساء اليوم، جراء إطلاق النار عليه من طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز "كواد كابتر" أثناء تواجده في محطة للغاز في شارع الحكر، جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع.